تحذيرات وآمال وسخرية.. أبرز تعليقات حكومات العالم على الانتخابات الأميركية

من التحذيرات إلى الآمال مرورا بالسخرية، تباينت مواقف الحكومات حول العالم إزاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث يبدو المرشح الديمقراطي جو بايدن على وشك الفوز على خصمه الرئيس دونالد ترامب.

وفي ألمانيا دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس -في بيان- السياسيين الأميركيين إلى "ترسيخ الثقة بالعملية الانتخابية وبالنتائج".

وشدد ماس -الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- على ضرورة "التحلي بالصبر وانتظار انتهاء عمليات الفرز".

وفي وقت سابق، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية -آنيغريت كرامب كارنباور- عن قلقها "من وضع متفجر جدا" في الولايات المتحدة حيث أعلن ترامب فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات، وحذّرت من "أزمة دستورية" مضيفة أن "هذا أمر يثير قلقنا جميعا".

ماس شدد على ضرورة "التحلي بالصبر وانتظار انتهاء عمليات الفرز" (رويترز)

علاقة جديدة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء "علاقة جديدة عبر الأطلسي، تشكل شراكة جديدة" بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أيا تكن نتيجتها.

وقال لودريان "اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين، وينبغي لنا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل".

يأتي ذلك في حين أكدت بريطانيا أن علاقتها مع الولايات المتحدة "ستُعزز أيا كان الفائز"، مشيرة إلى الخلاف مع واشنطن بشأن اتفاقية باريس للمناخ.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن "الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا ونحن مقتنعون بأن علاقتنا ستُعزز، أيا كان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".

ورفض رئيس الوزراء بوريس جونسون -وهو حليف شعبي لترامب- اتخاذ موقف بشأن إعلان الرئيس الجمهوري فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات، عندما سُئل عن ذلك في مجلس العموم.

لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أكد أنه "ليس قلقا" بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة.

جونسون رفض اتخاذ موقف بشأن إعلان الرئيس الجمهوري فوزه قبل صدور النتائج (رويترز)

تهنئة ودعم

وفي سلوفينيا، هنّأ رئيس الوزراء السلوفيني المحافظ ترامب بانتخابه رئيسا لولاية ثانية على الرغم من عدم انتهاء عمليات الفرز.

وقال يانيز يانشا الذي تتحدر السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب من بلاده -في تغريدة على تويتر- "من الواضح جدا أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لـ4 سنوات أخرى".

ويعد رئيس الوزراء السلوفيني مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من القادة القلائل في الاتحاد الأوروبي الذين أيّدوا ترشح ترامب، واعتبر أن "بايدن سيكون من أضعف رؤساء الولايات المتحدة عبر التاريخ".

أما الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فقد كان صريحا جدا في ما يخص الانتخابات الأميركية، فقال لمناصريه أمام القصر الرئاسي في برازيليا "تعلمون من أدعم، أنا واضح". وأضاف "علاقتي بترامب جيدة. آمل أن ينتخب رئيسا لولاية ثانية".

ونسج بولسونارو الملقّب بـ"ترامب المنطقة الاستوائية" علاقات وثيقة مع رئيس الولايات المتحدة الجمهوري.

خامنئي انتقد الانتخابات في الولايات المتحدة (مواقع التواصل)

سخرية وخصومة

وفي إيران، سخر المرشد الأعلى علي خامنئي من الانتخابات الأميركية، ووصفها بـ"الاستعراض".

وكتب خامنئي -في تغريدة ليلة الخميس- "يا له من استعراض! يقول أحدهما (المرشحين) إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة، ومن يقول ذلك؟ الرئيس الحالي".

وأضاف "خصمه (جو بايدن) يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات. هذه هي الانتخابات الأميركية والديمقراطية في الولايات المتحدة".

وإيران والولايات المتحدة خصمان منذ أكثر من 40 عاما، وحصل تصعيد كبير بينهما العام الفائت، مما أثار الخشية من وقوع نزاع عسكري مرتين: منذ يونيو/حزيران 2019 على خلفية توتر في الخليج، وبسبب الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني عام 2015 الذي انسحب منه ترامب.