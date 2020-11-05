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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

"أسمع صوت النصر".. المستشارة الروحية لترامب تصلي من أجله مع تقدم منافسه بالانتخابات

بولا وايت صلت من أجل ترامب ضد من يحاول سرقة الانتخابات منه كما تقول (الأوروبية)
بولا وايت صلت من أجل ترامب ضد من يحاول سرقة الانتخابات منه كما تقول (الأوروبية)
5/11/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة صباح اليوم الخميس للمستشارة الروحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تصلي من أجله للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وظهرت المستشارة الروحية بولا وايت وهي تقود صلاة من أجل فوز ترامب على "التحالفات الشيطانية" التي تحاول سرقة الانتخابات منه، وذلك بعد تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي.

وظهرت وايت وهي تقول "أسمع صوت النصر، الرب يقول لي إنه قد حدث، ما أسمعه: النصر، النصر، النصر".

يأتي ذلك فيما يحبس الأميركيون أنفاسهم في انتظار النتائج النهائية بعدما أظهرت النتائج الأولية حصول بايدن على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا.

وقال جو بايدن إنه حقق ما يكفي من الأصوات للفوز، فيما صعّد ترامب اتهاماته بالتزوير، مهددا باللجوء إلى القضاء.

المصدر : خدمة سند

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