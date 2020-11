"أسمع صوت النصر".. المستشارة الروحية لترامب تصلي من أجله مع تقدم منافسه بالانتخابات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة صباح اليوم الخميس للمستشارة الروحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تصلي من أجله للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وظهرت المستشارة الروحية بولا وايت وهي تقود صلاة من أجل فوز ترامب على "التحالفات الشيطانية" التي تحاول سرقة الانتخابات منه، وذلك بعد تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020