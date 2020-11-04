أجواء انتظار النتائج في البيت الأبيض.. هدوء لدى ترامب وثقة وانزعاج بين الفريق

في حين تدور حرب أعصاب بين المرشحين اللذين توقع كل منهما الفوز في الانتخابات وسط حالة غير مسبوقة من التوتر والانتظار تسود أجواء خاصة ومتحفزة في البيت الأبيض.

في انتظار النتائج؛ انكب مساعدو الرئيس ترامب على خرائط الانتخابات في الجناح الغربي للبيت الأبيض، وهتفوا لمرشحهم في الغرفة الشرقية، فيما جاءت النتائج في ولايات حاسمة مثل فلوريدا وأوهايو لصالح الزعيم الجمهوري في انتخابات الأمس.

لكن ثقتهم التي يشوبها الحذر تحولت لانزعاج عندما ذكرت قناة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فاز في ولاية أريزونا، التي دعمت ترامب في انتخابات 2016، حسب ما قالته مصادر مطلعة على الوضع طلبت عدم نشر اسمها.

وتابع الرئيس، الذي زار في وقت سابق من اليوم الموظفين في مقر حملته في فرجينيا القريبة، نتائج الانتخابات مع عائلته في غرفة المعيشة في الطابق العلوي من مقر إقامته بالبيت الأبيض.

وقال مصدر مطلع "إنه هادئ، أعصابه باردة… لديه فرصة للفوز"، وقال أحد كبار مساعدي ترامب "نشعر بالرضا" كما عبر عن تفاؤله بفرص الرئيس في ولايتي ميشيغان ونيفادا.

ووصف كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الأجواء السائدة بين فريق ترامب بأنها "جيدة لكن متوترة".

وفي الغرفة الشرقية على الجانب الآخر من البيت الأبيض، كان الضيوف بمن فيهم المستشارون المقربون وأعضاء الحكومة يحتسون المشروبات، ويتناولون وجبات خفيفة من أصابع الدجاج، ويشاهدون النتائج على شاشات تلفزيونية كبيرة وضعت في الغرفة.