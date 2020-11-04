فائزون بانتخابات الكونغرس الأميركي.. طبيب أشاد بجينات ترامب وأصغر نائب ورائد فضاء

شهدت انتخابات الكونغرس الأميركي التي جرت بالتوازي مع انتخابات الرئاسة فوز الطبيب صاحب نظرية "الجينات المذهلة" للرئيس دونالد ترامب، والصومالية الأصل إلهان عمر، كما فاز بالعضوية شاب جمهوري صغير السن ورائد فضاء ديمقراطي.

فاز الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، الذي أثارت تصريحاته عن صحة ترامب جدلا كبيرا، بعضوية مجلس النواب عن ولاية تكساس، وفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية.

وترشح جاكسون، وهو عسكري برتبة أدميرال، لشغل مقعد كان يشغله نائب جمهوري تقاعد، وقد فاز على منافسه الديمقراطي غوس تروخي.

وبات هذا الطبيب معروفا بعد إشادته بالوضع الصحي "الممتاز" لترامب، وبما سماها "الجينات المذهلة" للرئيس، وكان قال أيضا إن ترامب سيبقى لائقا لأداء واجباته حتى نهاية فترة ولايته وحتى نهاية فترة ولاية أخرى إذا أعيد انتخابه.

وأصبح جاكسون من أشد المؤيدين لترامب الذي رشحه لمنصب رئيس قسم شؤون المحاربين القدامى، لكنه امتنع عن قبول العرض بسبب الجدل الذي أثير حول عدد من مواقفه وتصريحاته.

ومؤخرا اعترض على اقتراحات مسؤولي الصحة العامة بشأن فيروس كورونا، حيث رأى أن وضع الكمامة يجب أن يكون "خيارا شخصيا" وتساءل عن المؤهلات المعرفية للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان أيضا طبيب البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقد عرف بمشاكل مرتبطة بالخمر والإفراط في وصف أدوية للجيش، وكذلك في البيت الأبيض، كما أنه واجه اتهامات بسلوك سيئ في العمل.

أصغر نائب جمهوري

كما فاز الشاب ماديسون كاوثورن بمعقد في الكونغرس عن ولاية كارولينا الشمالية بعد تغلبه على منافسه العقيد السابق بالقوات الجوية موريس ديفيس.

ويعد كاوثورن أصغر عضو جمهوري ينتخب لعضوية الكونغرس، حيث يبلغ من العمر 25 عاما.

وقد أعلن فوزه عبر حسابه في تويتر، وشكر الذين انتخبوه لعضوية مجلس النواب.

وكتب كاوثورن على حسابه في تويتر "كل المجد لله، أنا جد متحمس لخدمة كل مواطن من أعضاء المنطقة، شكرا جزيلا".

وقدم نفسه كواجهة جديدة للجيل الجديد من الجمهوريين.

وهذا النائب الشاب مصاب بشلل جزئي بعد تعرضه لحادث سيارة في سن 18 عاما.

إلهان كانت أول صومالية الأصل تفوز بعضوية الكونغرس (رويترز)

نائبتان مسلمتان

التقديرات التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية أظهرت أيضا فوز النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب بفترة ثانية في مجلس النواب، بالإضافة إلى كل من ألكسندريا أوكاسيو-كورتز (نيويورك)، وأيانا بريسلي (بوسطن)، وهؤلاء السيدات الأربع يُوصفن بأنها من الجيل الشاب الصاعد في الحزب الديمقراطي.

وهزمت إلهان (38 عاما) الصومالية الأصل الجمهوري الأفريقي الأصل ليسي جونسون بولاية مينيسوتا بفارق كبير، حيث حصلت على 68% من الأصوات مقابل 24% لمنافسها.

وكانت أول صومالية الأصل تفوز بعضوية مجلس النواب، كما أنها إلى جانب رشيدة طليب أول مسلمتين تدخلان المجلس.

وتعرضت إلهان لهجمات عدة من الرئيس ترامب بسبب مواقفها المتنتقدة لسياساته الداخلية والخارجية.

رائد فضاء

كما فاز رائد الفضاء السابق مارك كيلي بعضوية مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بعد تغلبه على السناتورة الجمهورية مارثا ماكسالي، وهي قائدة طائرة مقاتلة، وفق ما أوردت محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال كيلي قبيل إعلان فوزه من قبل وسائل الاعلام "أنا واثق أنه حين يتم فرز بطاقات الاقتراع، سننجح في مهمتنا".

وهو عسكري متقاعد، يبلغ من العمر 56 عاما، خدم في البحرية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وذهب إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن ماكسالي (54 عاما) قائدة طائرة مقاتلة، وعينت من قبل حاكم ولاية أريزونا أواخر 2018 لتحل محل جون ماكين بعد وفاته.