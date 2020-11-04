انتخابات أميركا.. الديمقراطيون يتجهون لتعزيز سيطرتهم بمجلس النواب وآمالهم تتضاءل بمجلس الشيوخ

أفادت تقديرات بأن الديمقراطيين يتجهون لتعزيز سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي، في حين تتضاءل آمالهم في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ وسط منافسة محتدمة مع الجمهوريين.

ووفق تقديرات أوردتها وسائل إعلام أميركية لانتخابات التجديد الكلي لمجلس النواب والجزئي للشيوخ، التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فإن الديمقراطيين سيفوزون بـ 4 أو 5 مقاعد إضافية بالمجلس المؤلف من 435 مقعدا، علما بأنهم يشغلون حاليا 232 مقعدا.

ووفق أحدث التقديرات -استنادا إلى ما تم فرزه من أصوات- فإن الديمقراطيين متقدمون بواقع 188 مقعدا مقابل 181 للجمهوريين المطالبين بانتزاع 21 مقعدا من خصومهم لضمان أغلبية المجلس.

وتحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بثقة عن احتفاظ الحزب الديمقراطي بأغلبيته في المجلس.

وفيما يتعلق بانتخابات "الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بواقع 53 مقابل 47 مقعدا، فقد ضمن كل من الحزبين 47 مقعدا، ويستمر التنافس على 6 مقاعد، وذلك وفق أحدث التقديرات التي تنشرها وسائل الإعلام.

وقد انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين مقعدين بمجلس الشيوخ لكنهم خسروا في المقابل مقعدا، وهو ما يمكن أن يجهض حلمهم في السيطرة على مجلسي الكونغرس.

ويتعين على الحزب الديمقراطي انتزاع 3 مقاعد أو أكثر، من بين الستة التي لا يزال التنافس عليها مستمرا كي يقلب الوضع لصالحه.

فرص تتلاشى

وقالت وكالة رويترز إن فرص الديمقراطيين في الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ تضاءلت سريعا مع توارد نتائج الانتخابات، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أنهم سيحققون الأغلبية.

ولتحقيق الأغلبية بمجلس الشيوخ، يحتاج الديمقراطيون إلى 50 مقعدا، في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، أو 51 مقعدا في حال إعادة انتخاب ترامب.

وفي وقت سابق، أفادت توقعات بأن الديمقراطيين سيسيطرون بالكامل على الكونغرس خلال انتخابات التجديد الجزئي، لكن النتائج النهائية لما لا يقل عن 5 من مجموع 14 مقعدا جرى التنافس عليها الثلاثاء قد لا تتاح قبل أيام، أو شهور في بعض الحالات.

ومؤخرا، تحدث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكبر الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس، عن معارك شرسة للسيطرة، قائلا إن فرص الحزبين في تحقيق الأغلبية بالمجلس متساوية.