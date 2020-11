بوادر أزمة بعد انتخابات أميركا.. ترامب يعلن الفوز وبايدن واثق بالنصر وترقب نتائج 7 ولايات مهمة

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأولية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء، بـ 238 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يمثل نسبة 49.78% من الأصوات. مقابل 213 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهو ما يمثل نسبة 48.61%، حسب أسوشيتد برس.

وتظهر أحدث المؤشرات تقدم ترامب في ولايات بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا وميشيغان، في حين تظهر مؤشرات أخرى تقدم بايدن في ولاية ويسكونسن التي تميل عادة إلى الجمهوريين.

الخروج عن الصمت

أعلن الرئيس المنتهية ولايته الأربعاء أنه "فاز" بالانتخابات في مواجهة منافسه الديمقراطي رغم استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات الأساسية.

ودارت حرب أعصاب طوال الليل بين المرشحين اللذين يفصل بينهما كل شيء، حيث توقع كل منهما فوزه، في وقت يبقى فيه السباق إلى البيت الأبيض مفتوحا وسط انقسام أكثر من أي وقت مضى في هذا البلد.

وقبل إعلان أي نتيجة نهائية، قال الرئيس الحالي في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "بصراحة، لقد فزنا في الانتخابات" متحدثا عن "تزوير" ومشيرا إلى أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، في حين قال نائبه مايك بنس إن الرئيس في طريقه للفوز.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إنها لحظة مهمة في تاريخ أميركا، وعدّد مجموعة من الولايات قال إنه فاز فيها من أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، وأكد أنه سيفوز في بنسلفانيا وأنه متقدم فيها بفارق كبير حتى الآن.

وأضاف "فزنا بهذه الولايات، ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأميركي.. سنفوز بهذه الانتخابات، وقد فزنا بها بالفعل.. هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة".

ومن جانبها قالت حملة بايدن تعليقا على ذلك إنه إذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع "فرز الأصوات بشكل سليم" فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدي لهذا المسعى.

وكان ترامب -وفي أول تعليق له على النتائج- قال في تغريدة صباح اليوم إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر 4 سنوات، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات منه، دون أن يقدم أي دليل.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020