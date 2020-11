الانتخابات الأميركية.. بايدن متفائل ويتصدر المجمع الانتخابي وترامب يتقدم بولايات مهمة ويتهم خصومه بمحاولة سرقة النتائج

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء، بـ224 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتدس برس.

وفي أول تعليق له على نتائج الانتخابات، أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه "على الطريق الصحيح للفوز" بالانتخابات في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.

وقال بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة "درايف إن" في معقله ويلمينغتون في ديلاوير "حافِظوا على إيمانكم، سنفوز!". وأضاف "نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات"، مؤكدا "نحن واثقون بالفوز في أريزونا" الولاية الحاسمة.

وأضاف "نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان وسنفوز بأصوات بنسلفانيا، وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا".

وبعد دقائق من تصريح بايدن، غرد الرئيس ترامب عبر تويتر، "أبلينا بلاء حسنا جدا، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات ولن ندعهم يفعلون ذلك أبدا".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020