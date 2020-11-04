خطوة مهمة لتعزيز المشاركة السياسية.. إشادة أممية وألمانية بإعلان قطر إجراء أول انتخابات تشريعية

رحبت الحكومة الألمانية بإعلان قطر إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد العام المقبل، كما ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوة مضيفا أنه مطلع على كافة الإجراءات التي تتخذها الدوحة من أجل انتخابات تشاركية وشاملة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء: نعتقد أن هذه خطوة مهمة من أجل المزيد من المشاركة السياسية للمواطنين القطريين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن أمس إجراء أول انتخابات بالبلاد على الإطلاق لمجلس الشورى في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحيث يُنتخب 30 عضوا بمجلس الشورى الذي يضم 45 عضوا، في حين سيعين الأمير الأعضاء الـ 15 المتبقين.

وكان الشيخ تميم يعين كل أعضاء مجلس الشورى وفقا للإجراء المعمول به حتى الآن، وستكون هذه الانتخابات أول تصويت تشهده البلاد على المستوى الوطني.

من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم بإعلان أمير قطر اعتزام بلاده إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي "يمكنني أن أقول لكم إن الأمين العام يشعر بالتشجيع من الإعلان المهم الذي أصدره أمير قطر، بأن الدولة ستجري انتخابات، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف: نحن على دراية بأن الاستعدادات جارية، وأن حكومة قطر ستتخذ جميع التدابير اللازمة لإجراء انتخابات شاملة تشاركية.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدر الشيخ تميم قرارا أميريا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، بهدف تحويله من مجلس معين إلى منتخب.

وهذا المجلس هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، ليقدم توصيات بشأنها.