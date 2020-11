أصوات مختفية وأخرى مسروقة ومخلفات مفاجئة.. ترامب يهاجم العملية الانتخابية بعبارات لاذعة

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية عبر سلسلة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تزوير النتائج، وتستنكر احتساب الأصوات البريدية بعد يوم الاقتراع.

وجاءت تغريدات ترامب بعدما كان قد أعلن فوزه في الانتخابات بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء.

وكتب الرئيس اليوم الأربعاء "الليلة الماضية كنت متقدما وبقوة في كثير من الولايات المهمة كلها تقريبا يديرها ويسيطر عليها الديمقراطيون، ثم بدأت تختفي بشكل سحري واحدة تلو الأخرى مع عد مخلفات البطاقات المفاجئة".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب "إنهم يجدون أصواتا لبايدن في كل مكان.. في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان. أمر سيئ جدا لبلادنا".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020