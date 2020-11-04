أصوات مختفية وأخرى مسروقة ومخلفات مفاجئة.. ترامب يهاجم العملية الانتخابية بعبارات لاذعة

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية عبر سلسلة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تزوير النتائج، وتستنكر احتساب الأصوات البريدية بعد يوم الاقتراع.

وجاءت تغريدات ترامب بعدما كان قد أعلن فوزه في الانتخابات بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء.

وكتب الرئيس اليوم الأربعاء "الليلة الماضية كنت متقدما وبقوة في كثير من الولايات المهمة كلها تقريبا يديرها ويسيطر عليها الديمقراطيون، ثم بدأت تختفي بشكل سحري واحدة تلو الأخرى مع عد مخلفات البطاقات المفاجئة".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب "إنهم يجدون أصواتا لبايدن في كل مكان.. في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان. أمر سيئ جدا لبلادنا".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وفي منشور ثالث، قال الرئيس الجمهوري "إنهم يعملون جاهدين لإخفاء تقدم بواقع 500 ألف صوت في بنسلفانيا في أسرع وقت ممكن. وكذلك في ميشيغان وغيرها".

وفي وقت سابق قال ترامب "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات".

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وقد وضع موقع تويتر وموقع فيسبوك علامات تحذير على بعض منشورات الرئيس بشأن الانتخابات.

ووضع تويتر تنبيهات تغطي بعض تغريدات الرئيس، وتقول إن مضمونها خلافي وقد يكون مضللا، كما قيّد قدرة المستخدمين على مشاركة تلك التغريدات.

أما فيسبوك فقال في تنبيهاته "قد تكون النتائج النهائية مختلفة عن فرز الأصوات الأولية وسط استمرار فرز الأصوات لأيام أو أسابيع".

وفي تنبيه آخر قال "لا يزال يجري فرز الأصوات. الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 لم يعرف بعد".