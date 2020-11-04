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أصداء الانتخابات الأميركية خارجيا.. ألمانيا متخوفة من انفجار الوضع وإيران غير مهتمة

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأميركية (الفرنسية)
ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأميركية (الفرنسية)
4/11/2020

عبرت ألمانيا عن قلقها "من وضع متفجر جدا" في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات، في حين أبدت إيران عدم اهتمام بالنتائج.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، اليوم، الأربعاء، إن الوضع في الولايات المتحدة بعد الانتخابات قابل للاشتعال، وعبرت عن قلقها من أن يفضي إلى أزمة دستورية.

وقالت لقناة "زد دي إف" (ZDF ) التلفزيونية الألمانية "هذا وضع قابل للاشتعال بشدة، إنه وضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية في الولايات المتحدة مثلما يقول الخبراء، وهذا أمر يثير قلقنا البالغ بالطبع".

وفي إيران، قال الرئيس حسن روحاني اليوم، الأربعاء، إن نتيجة الانتخابات الأميركية لا تهم حكام بلاده؛ لكنه دعا الرئيس الأميركي القادم إلى احترام القوانين والمعاهدات الدولية.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بث التلفزيون وقائعه "بالنسبة لطهران سياسات الإدارة الأميركية القادمة هي المهمة، وليس من يفوز في الانتخابات".

ووعد المنافس الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن بالانضمام من جديد إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 مع 6 قوى عالمية إذا عادت طهران للالتزام به.

رئيس وزراء سلوفينيا موطن ميلانيا يهنئ ترامب
هنأ جانيز جانسا، رئيس وزراء سلوفينيا، دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بأنه فوز واضح في انتخابات الرئاسة الأميركية ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك.
وقال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة، التي تنحدر منها السيدة الأولى ميلانيا ترامب "من الواضح تماما أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".
وأضاف جانزا السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات "تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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