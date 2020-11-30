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مساع بإسرائيل للإطاحة بنتنياهو.. المعارضة تطالب بحل الكنيست و"أزرق أبيض" يعلن موقفه خلال يومين

المعارضة تسعى لتمرير مشروع لحل الكنيست (الجزيرة)
المعارضة تسعى لتمرير مشروع لحل الكنيست (الجزيرة)
30/11/2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعارضة الإسرائيلية تسعى لجر البلاد إلى انتخابات مبكرة، وإن حزب الليكود الذي يتزعمه سيصوت ضد مشروع المعارضة الرامي إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ودعا نتنياهو إلى "الوحدة من أجل أمن إسرائيل وتحقيق مزيد من اتفاقات السلام".

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه على خلفية الأزمات التي تعصف بتوليفته السياسية، والتي تهدد بانفراط عقد الحكومة، وذلك على خلفية خلافات بين قطبيها حزبي الليكود وأزرق أبيض بشأن جملة من القضايا على رأسها قضية تمرير الموازنة العامة للعام الحالي والقادم، فضلا عن خلافات حول تعيينات في مراكز إنفاذ القانون وتفعيل لجنة التشريعات الوزارية وغيرها.

ومن المتوقع أن يحسم حزب أزرق أبيض خلال اليومين القادمين موقفه بشأن التصويت لصالح مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست، وتقديم موعد الانتخابات وإجرائها في غضون 90 يوما.

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد حزب أزرق أبيض إلى تأييد مشروع حل الكنيست، والكف عن منح نتنياهو شبكة أمان تبقيه في السلطة، والعمل على الإطاحة به بدلا من ذلك.

البرنامج النووي الإيراني

من جهة أخرى، قال رئيس حركة ميرتس اليسارية الإسرائيلية نيتسان هوروفيتس إن الطريق الأمثل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي وإلغاء برنامجها النووي كليا هو العودة إلى الاتفاق النووي معها، وإدخال تحسينات عليه تشمل مسألة تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى، وفرض قيود على نشرها ما وصفه بالإرهاب في المنطقة، وليس عن طريق أي عمل آخر، في إشارة مبطنة ربما إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأضاف هوروفيتس في اجتماع لأعضاء الحركة في الكنيست، أن نتنياهو يخطئ خطأ جسيما إذا ظن أنه يستطيع منع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع ايران، أو وضع العصي في عجلات إداراته عن طريق أعمال معينة، لأن هذا سيعود بالضرر على إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل موقف الأجهزة الأمنية في إسرائيل الذي يحاول البعض تغييبه.

المصدر : الجزيرة

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