في ظهوره الأول منذ الانتخابات.. مقابلة فوكس تعكس عدم إلمام ترامب بقواعد السياسة الأميركية

ظهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مجددا على شبكة "فوكس" (FOX)، وكرر خلال ظهوره الأول على الشاشة منذ الانتخابات الرئاسية اتهاماته لخصومه بسرقة الانتخابات؛ إلا أنه أثبت خلال هذه المقابلة جهله للعديد من القواعد القانونية والدستورية.

وقبل ساعات من المقابلة، هاجم ترامب شبكة فوكس ووصفها بالأسوأ من حيث ضعف المشاهدة خلال نهار عطلة نهاية الأسبوع، معتبرا أنه من الأفضل أن يشاهد الناس محطتي "نيوز ماكس" (News max) و"وان أميركا" (One America) بدلا منها، كي لا يضطروا لمشاهدة مقابلاتها مع الديمقراطيين.

. @FoxNews daytime is virtually unwatchable, especially during the weekends. Watch @OANN , @newsmax , or almost anything else. You won’t have to suffer through endless interviews with Democrats, and even worse!

وخلال 45 دقيقة، تحدث ترامب مع المذيعة ماريا برتيرومو، التي لم توجه له أي سؤال صعب، ولم تشكك في ادعاءاته بتزوير نتائج الانتخابات، حيث كرر ترامب حديثه عن تآمر الديمقراطيين مع سلطات الولايات المحلية لسرقة الانتخابات.

الآلية السياسية

وخلال متابعتها للقاء ترامب، رصدت الجزيرة نت 3 نقاط تعرض لها ترامب، تكشف جهله للقواعد القانونية والدستورية التي تنظم الحياة السياسية الأميركية، وخاصة إجراء الانتخابات، وهي كما يلي:

أولا: دور المحكمة الدستورية العليا

قال ترامب لمذيعة شبكة فوكس "هل لك أن تتخيلي أن الرئيس الأميركي لا يستطيع أن يطعن في نتائج الانتخابات المزورة أمام المحكمة العليا؟ هل يمكن ذلك؟ لم يؤكد المحامون أنه يمكن الوصول للمحكمة العليا للنظر في الانتهاكات وعمليات التزوير الواسعة".

وذكر الرئيس السابق للحزب الجمهوري بولاية كاليفورنيا بيل نيريج للجزيرة نت أن المحكمة العليا لن تنظر في قضايا لا تتضمن توثيقا وتأكيدا لعمليات تزوير، حيث رفضت محكمة ولاية بنسلفانيا العليا كل الدعاوى بلغة واضحة تتضمن عدم وجود دلائل على وقوع تزوير.

وأضاف أن قرار المحكمة جاء حاسما، ولم يكن هناك أي انقسام بين قضاة المحكمة المحسوبين على الجمهوريين أو المحسوبين على الديمقراطيين.

تاريخيا، تنأى المحكمة العليا الأميركية عن التدخل في الانتخابات، وتعتبرها شأنا داخليا تختص به محاكم الولايات المختلفة أو مجالسها التشريعية.

ومثل تدخل المحكمة العليا في انتخابات عام 2000 بين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور حالة استثنائية في التاريخ الأميركي.

ثانيا: دور وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي

تضمن حديث ترامب توجيه انتقادات مباشرة لوزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بسبب عدم تحركهما، وقال "إنهم قد يكونون متورطين في التزوير".

ودفع ذلك الحديث المعلق الجمهوري البارز بيل كريستول إلى القول إن ما ذكره ترامب يمثل خطوة خطيرة في تسييس مؤسسات فدرالية لا يجب أن تؤدي أي دور في المنافسة الانتخابية السياسية.

وأشار كريستول في تغريدة له إلى أن ما ادعاه ترامب قد يتطلب أن يخرج وزير العدل بيل بار ومدير مكتب التحقيق الفدرالي كريستوفر راي، للحديث وتفنيد ادعاءات ترامب.

Trump today:

“This is total fraud and how the FBI and Department of Justice, I don’t know, maybe they’re involved but how people are allowed to get away with this stuff is unbelievable. This election was rigged.”

I know it’s too much to ask Bill Barr and Chris Wray to speak up…

— Bill Kristol (@BillKristol) November 29, 2020