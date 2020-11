هل الولايات المتحدة متورطة في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده؟

أعاد الرئيس دونالد ترامب نشر تغريدة للصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان عقب ورود تقارير بتصفية العالم الإيراني محسن فخري زاده، المعروف بأنه أبو المشروع النووي الإيراني.

وجاء في التغريدة "اغتيل محسن فخري زاده في منطقة داماوند (شرق طهران) بحسب تقارير إيرانية، لقد كان رئيسا للبرنامج العسكري السري في إيران، وكان على قائمة أهداف الموساد لسنوات طويلة، ووفاته تمثل ضربة نفسية وعملية كبيرة لإيران".

Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran according to reports in Iran. He was head of Iran’s secret military program and wanted for many years by Mossad. His death is a major psychological and professional blow for Iran.

