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سياسة

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته المقبلة

29/11/2020

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته المقبلة

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