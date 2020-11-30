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سياسة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته المقبلة
29/11/2020
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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته المقبلة
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