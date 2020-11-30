فريق نسائي للاتصالات بالبيت الأبيض.. بايدن يصاب بكسر في القدم وترامب يستبعد اللجوء للمحكمة العليا

تستعد ولايات أريزونا وكولورادو وأيوا ومونتانا ونبراسكا للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بعدما أعلنت ولاية ويسكونسن انتهاءها من إعادة فرز الأصوات، في حين سيتلقى الرئيس المنتخب جو بايدن أول إحاطة رئاسية يومية.

وقالت ولاية ويسكونسن إن النتائج أكدت فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن فيها، وسوف تعلن الولاية لاحقا عن التصديق على النتائج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تغريدة سابقة إن إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بمراجعة عد الأصوات، بل بالعثور على الأصوات غير القانونية، مشيرا إلى أنه سيرفع قضية فور إعلان نتائج إعادة الفرز.

واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد أن تنظر المحكمة العليا في أي من الطعون التي تقدمت بها حملته ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتعهد ترامب بمواصلة معاركه القضائية لقلب نتيجة الانتخابات، لكن تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) تشير إلى أنه بات قريبا من التسليم بفوز بايدن.

ومني فريق ترامب بضربة جديدة أمس باستكمال إعادة فرز الأصوات في أكبر مقاطعتين في ويسكونسن التي أكدت فوز بايدن بالولاية الحاسمة بفارق يزيد على 20 ألف صوت.

وفي موضوع آخر، قال الطبيب الخاص بالرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس الأحد إن بايدن أصيب بكسور دقيقة في قدمه وهو يلهو مع أحد كلابه، وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.

وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع أول أمس السبت، وقد زار طبيبا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية إكس والأشعة المقطعية.

وظن الأطباء في بادئ الأمر أن نائب الرئيس السابق (78 عاما) أصيب فقط بالتواء في الكاحل، لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي.

وبعد فوزه على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سيصبح بايدن أكبر سياسي أميركي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وعبر ترامب -الذي لم يقر بعد بهزيمته في الانتخابات ولا يزال يطعن في النتائج أمام القضاء- عن "تمنياته بالشفاء العاجل لبايدن" في تغريدة على تويتر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مكتب بايدن في بيان له أنه سيتلقى يوم الاثنين أول إحاطة يومية رئاسية له، وهي تقرير يتضمن معلومات من وكالات المخابرات الأميركية، وأضاف البيان أن بايدن سيجتمع مع المستشارين بعد الإحاطة.

تعيينات بايدن

ويواصل بايدن تشكيل فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض والذي سيتكون من الإناث حصرا، وهو ما وصفه مكتبه بأنه الفريق الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

فقد عين كلا من جين ساكي في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، وكيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض في إدارته المقبلة.

وشغلت ساكي مناصب بارزة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، منها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية.

أما بيدينغفيلد فشغلت منصبي مديرة الاتصالات، ونائبة مدير الحملة الانتخابية لبايدن ونائبته كامالا هاريس خلال الانتخابات الرئاسية، وعملت مديرة للاتصالات في مكتب بايدن عندما كان نائبا للرئيس في عهد أوباما.

ويسعى بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى إظهار التنوع في التعيينات والترشيحات المعلنة حتى الآن.

كما أعلن عن أسماء شخصيات نسائية أخرى، بينهن آشلي إتيان التي ستشغل منصب مديرة الاتصالات لكامالا هاريس نائبة الرئيس، وسيمون ساندرز التي ستعمل في منصب كبيرة مستشاري هاريس والمتحدثة باسمها.

وستكون بيلي توبار نائبة لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، واختيرت إليزابيث أليكساندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن.

وقال بايدن في بيان "أنا فخور بأن أقدم اليوم أول فريق اتصالات في البيت الأبيض يتكون بالكامل من النساء".

ولا تتطلب هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ، على عكس المناصب الوزارية.

وتحدثت تقارير عن أن هناك عددا من التسميات الأخرى التي قد يعلن عنها هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه التسميات ستشمل سيسيليا روس أول امرأة سوداء تقود مجلس المستشارين الاقتصاديين، ونيرا تاندين أول أميركية من أصل هندي على رأس مكتب الإدارة والميزانية.

وتأتي هذه التقارير في أعقاب أنباء عن نية بايدن ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة الأميركية.

وإذا صدّق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفا لستيفن منوتشين فستصبح يلين أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى وزارة الخزانة.