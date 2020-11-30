البث الحي
سياسة|ليبيا

إصابة أطفال وتدمير منازل.. حكومة الوفاق الليبية تتهم قوات حفتر بخرق وقف إطلاق النار في أوباري

الوفاق اتهمت مليشيا حفتر بالاعتداء على أحياء في مدينة أوباري وإصابة مواطنين بينهم أطفال ونساء (الجزيرة)
الوفاق اتهمت مليشيا حفتر بالاعتداء على أحياء في مدينة أوباري وإصابة مواطنين بينهم أطفال ونساء (الجزيرة)
30/11/2020
|
آخر تحديث
30/11/2020
(مكة المكرمة) 09:15 AM

أبدى الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية محمد قنونو استغرابه إزاء صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة أوباري جنوب غربي البلاد.

وأكد قنونو عبر حسابه في تويتر أن قتل الأطفال وهدم المنازل في أوباري من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى سجل مليشيات حفتر كتلك التي ارتكبتها في مدينتي طرابلس وترهونة، حسب قوله.

وذكرت مصادر محلية للجزيرة أن ما تسمى مليشيا طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر اعتدت على أحياء في المدينة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين -بينهم أطفال ونساء- وتدمير عدة منازل.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي اتفقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الموالي لحفتر على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد.

وأوباري هي ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.

وقال مصدر محلي في أوباري -طلب عدم نشر اسمه- لوكالة الأناضول إن الكتيبة 116 التابعة لقوات حفتر اقتحمت حي الشارب وروعت المدنيين بإطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، واعتقلت مجموعة من الشباب دون إبداء الأسباب.

وأضاف أن المجموعات المسلحة غادرت أوباري باتجاه سبها، وأن الشباب المعتقلين هم من الطوارق.

ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار من طرف قوات حفتر على الرغم من تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات حفتر -بدعم من دول عربية وغربية- الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

انتقاد تركي وترحيب غربي وبيان مصري.. أبرز ردود الفعل إزاء اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

تتالت ردود الفعل الدولية على إعلان طرفي النزاع في ليبيا اتفاقا على وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وبينما رحبت أميركا ودول أخرى بالاتفاق، اعتبر الرئيس التركي أنه ضعيف المصداقية.

المزيد من سياسة

مقتل ريجيني.. روما تتهم أفرادا من الأمن المصري والقاهرة تتحفظ وتغلق القضية

قضية مقتل ريجيني أثارت غضب الجانب الإيطالي الذي طالب بالكشف عن ملابساتها (رويترز)

قبيل زيارة كوشنر.. ألمانيا ترحب بالجهود الجديدة لحل أزمة الخليج

لقاء سابق بين أمير قطر (يمين) ومستشار الرئيس الأميركي قبل شهرين في الدوحة (رويترز)

مصدر : طائرة مسيرة تقتل قائدا عسكريا إيرانيا على الحدود العراقية السورية

إيران شيّعت في السنوات الأخيرة العديد من الضباط الذين قتلوا في سوريا (الأوروبية)

أميركا تطالب بالتوقف.. آبي أحمد يتباهى بالنصر الخاطف وجبهة تيغراي تؤكد استمرار قتالها "الغزاة"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

جنازته تقدمها الجنرالات.. فخري زاده "اغتيل في 3 دقائق" بعملية نفذت عن بعد وإسرائيل تدعو مواطنيها للحذر

(الجزيرة)

عالم الفيزياء الفلكية هوبير ريف: لا أومن بالصدفة وهناك نوع من الذكاء موجود في هذا الكون

هوبير ريف تحدث في الحوار عن رؤيته لمستقبل الكون والبشرية (جورج سيجوين – ويكيبيديا)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

سقوط محمد رمضان على المسرح يثير سخرية وشماتة الجمهور

محمد رمضان لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطه على المسرح (مواقع التواصل)