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سياسة|جزائر

بعد أسبوع في مستشفى بألمانيا.. الرئاسة الجزائرية تعلن إصابة تبون بكورونا

الرئاسة الجزائرية قالت إن الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي (الجزيرة)
الرئاسة الجزائرية قالت إن الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي (الجزيرة)
3/11/2020

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد المجيد تبون -الذي يعالج في مستشفى بألمانيا- مصاب بكوفيد-19، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.

وبحسب بيان للرئاسة، فإن تبون (74 عاما) يواصل تلقي العلاج في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "يطمئن الطاقم الطبي بأن الرئيس يستجيب للعلاج، وحالته الصحية في تحسن تدريجي، وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرئاسة طبيعة مرض تبون الموجود منذ أسبوع في مستشفى ألماني متخصص للعلاج.

والأربعاء الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون توجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، عقب وجوده في مستشفى عسكري بالعاصمة، بعد 4 أيام من إعلانها دخوله حجرا صحيا طوعيا بناء على نصيحة الأطباء، وذلك على خلفية إصابة مسؤولين في الرئاسة بالفيروس.

ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) في 2 أبريل/نيسان من العام نفسه تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

المصدر : وكالات

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