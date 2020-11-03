زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تنتشل الطفلة آيدا على قيد الحياة بعد 4 أيام تحت الركام

انتشلت فرق الإنقاذ التركية اليوم الثلاثاء طفلة على قيد الحياة، بعدما ظلت قرابة 4 أيام تحت ركام مبنى مدمر جراء الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير (غربي تركيا) يوم الجمعة الماضي.

وتمكن المنقذون من إخراج الطفلة آيدا جيزغين (3 سنوات) مضي 91 ساعة على تهدم المبنى الذي كانت تقيم فيها عائلتها في قضاء بايرقلي، الأكثر تضررا من الزلزال الذي قاربت قوته 7 درجات على سلم ريختر.

ونشرت هيئة الإغاثة التركية (آفاد) عبر تويتر مقاطع فيديو لعمل فرق الإنقاذ على استخراج الطفلة التي أكد مسؤول تركي أنها بخير، رغم مرور كل هذا الوقت وهي محاصرة تحت الركام.

وفي تغريدة على تويتر، وصف رئيس بلدية إزمير تونج سويار إخراج آيدا بالمعجزة.

وحين انتشالها، كانت الطفلة تنادي والدتها التي لا تزال تحت الأنقاض، وطلبت الماء لتشرب، في حين استقبلت الحشود الحاضرة الخبر بالتكبير والتصفيق والعناق والبكاء تأثرا بالمشهد.

وقبل آيدا، انتشل رجال الإنقاذ عددا من الأطفال ومسنا بعد أن ظلوا تحت الركام لعشرات الساعات.

91 saat sonra Ayda bebek kurtarıldı.🤲🤲🤲 pic.twitter.com/owI5ewGMYC — İHH (@ihhinsaniyardim) November 3, 2020

الحصيلة ترتفع

في الأثناء، أعلنت هيئة الإغاثة التركية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 107 قتلى وأكثر من ألف مصاب لا يزال 144 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات التركية.

ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن ناجين آخرين محتملين، بعد أن انتشلت حتى الآن 107 أشخاص على قيد الحياة، بينهم الطفلة آيدا جزغين.

وتتركز عمليات البحث بين أنقاض مبنى مؤلف من 5 طوابق انهار عقب أسوأ زلزال تشهده تركيا خلال العام الجاري.

ووفق السلطات التركية، فقد سجلت منذ يوم الجمعة الماضي 1475 هزة ارتدادية، بينها 44 هزة تزيد قوتها على 4 درجات على سلم ريختر.

ووفرت السلطات التركية المأوى للسكان الذين تهدمت منازلهم أو تعرضت لأضرار كبيرة، وقررت منح مبالغ مالية للمتضررين.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أكد أن الدولة ستعمل على إعادة إعمار المنازل التي دمرها الزلزال في أسرع وقت.