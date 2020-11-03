أبرز الهجمات بغرب أوروبا خلال 5 سنوات

قال قائد شرطة فيينا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن رجلين وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع في قلب فيينا مساء أمس الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية.
شهدت دول غرب أوروبا خلال 5 سنوات هجمات دامية أوقعت مئات القتلى والجرحى، وكانت فرنسا من بين الأكثر عرضة لهذه العمليات، التي تنوعت بين إطلاق نار وطعن ودهس وتفجير، وتبنى بعضها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفيما يلي أبرز الهجمات التي وقعت منذ عام 2015.
في هجوم وقع ليلا، قتل مسلح 3 مدنيين على الأقل قبل أن تقتله الشرطة وسط العاصمة النمساوية (فيينا).
وزير الداخلية النمساوي وصف الهجوم، الذي وقع بالقرب من المعبد اليهودي المركزي، بالإرهابي، مؤكدا أن منفذه من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية كما تحدث عن مهاجم واحد على الأقل ما زال طليقا.
قالت السلطات الفرنسية إن تونسيا قدم بشكل غير قانوني عبر إيطاليا، قام بقتل 3 أشخاص بسكين في كنيسة بمدينة نيس (جنوبي فرنسا) قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.
قطع مهاجم من أصل شيشاني (18 عاما) رأس المدرس صامويل باتي بإحدى ضواحي باريس قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة.
ووقع الهجوم بعد أن عرض المدرس رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على بعض تلاميذه.
الشرطة البريطانية تقتل بالرصاص رجلا يرتدي سترة انتحارية وهمية قتل شخصين طعنا في لندن، وجرح 3 قبل أن يسيطر عليه المارة. ووصفت السلطات الهجوم بالانتحاري.
دهس رجل يقود شاحنة مجوعة من الأشخاص أمام مطعم في وسط مدينة مونستر بألمانيا؛ مما أسفر عن مقتل الكثير منهم قبل أن يقتل نفسه.
مسلح يقتل 3 أشخاص (جنوب غرب فرنسا) بعد استيلائه على سيارة.
المهاجم أطلق النار على الشرطة واحتجز رهائن في متجر كبير، وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.
شاحنة تقتحم حشودا في قلب مدينة برشلونة بإسبانيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، ووصفت الشرطة العملية بالإرهابية.
دهس 3 مهاجمين بحافلة مجموعة من المشاة على جسر لندن، ثم طعنوا محتفلين في حانات قريبة مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.
وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم.
حافلة تقتحم حشدا في شارع تسوق وتصطدم بمبنى سكني وسط ستوكهولم، مما أسفر عن مقتل 5 اشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.
مهاجم انتحاري يقتل 22 طفلا وبالغا، ويصيب 59 في قاعة حفلات مكتظة في مدينة مانشستر الإنجليزية عند بدء الجمهور مغادرة الحفل، الذي كانت تحييه المغنية الأميركية آريانا غراندي.
في اليوم نفسه، مهاجم يطعن شرطيا بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن بعدما اقتحمت سيارة تجمعا للمشاة بالقرب من جسر وستمنستر، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بمن فيهم المهاجم وشرطي وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا. ووصفت الشرطة ما حدث بأنه "هجوم انتحاري في مناطق مختلفة".
شاحنة تقتحم سوقا مزدحما لبيع هدايا عيد الميلاد وسط برلين مما يسفر عن مقتل 12 وإصابة 48.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول إن السلطات تعتبر ما جرى هجوما إرهابيا.
مهاجمان يقتلان كاهنا ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن تقتلهما الشرطة الفرنسية.
الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية.
مسلح ألماني من أصل إيراني يبدو أنه يعمل بمفرده قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في ميونخ.
ونفذ الهجوم في الذكرى الخامسة للهجمات المزدوجة التي قام بها النرويجي أندريس بريفيك الذي قتل 77 شخصا.
مسلح يقود شاحنة ضخمة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية، فيقتل 86 شخصا ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
السلطات تقول إن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.
فجر مهاجمون انتحاريون تابعون لتنظيم الدولة -جميعهم من بلجيكا- أنفسهم في مطار بروكسل وقطار أنفاق في بروكسل، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا.
الشرطة تقول إن هناك صلات للحادث مع الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني السابق.
13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015
باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلا و368 مصابا.
وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا و3 من فرنسا.
وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن المسؤولية عن الهجمات.