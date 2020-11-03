أبرز الهجمات بغرب أوروبا خلال 5 سنوات

شهدت دول غرب أوروبا خلال 5 سنوات هجمات دامية أوقعت مئات القتلى والجرحى، وكانت فرنسا من بين الأكثر عرضة لهذه العمليات، التي تنوعت بين إطلاق نار وطعن ودهس وتفجير، وتبنى بعضها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفيما يلي أبرز الهجمات التي وقعت منذ عام 2015.

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

في هجوم وقع ليلا، قتل مسلح 3 مدنيين على الأقل قبل أن تقتله الشرطة وسط العاصمة النمساوية (فيينا).

وزير الداخلية النمساوي وصف الهجوم، الذي وقع بالقرب من المعبد اليهودي المركزي، بالإرهابي، مؤكدا أن منفذه من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية كما تحدث عن مهاجم واحد على الأقل ما زال طليقا.

29 أكتوبر/شرين الأول 2020

قالت السلطات الفرنسية إن تونسيا قدم بشكل غير قانوني عبر إيطاليا، قام بقتل 3 أشخاص بسكين في كنيسة بمدينة نيس (جنوبي فرنسا) قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.

16 أكتوبر/تشرين الأول 2020

قطع مهاجم من أصل شيشاني (18 عاما) رأس المدرس صامويل باتي بإحدى ضواحي باريس قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة.

ووقع الهجوم بعد أن عرض المدرس رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على بعض تلاميذه.

29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

الشرطة البريطانية تقتل بالرصاص رجلا يرتدي سترة انتحارية وهمية قتل شخصين طعنا في لندن، وجرح 3 قبل أن يسيطر عليه المارة. ووصفت السلطات الهجوم بالانتحاري.

7 أبريل/نيسان 2018

دهس رجل يقود شاحنة مجوعة من الأشخاص أمام مطعم في وسط مدينة مونستر بألمانيا؛ مما أسفر عن مقتل الكثير منهم قبل أن يقتل نفسه.

23 مارس/آذار 2018

مسلح يقتل 3 أشخاص (جنوب غرب فرنسا) بعد استيلائه على سيارة.

المهاجم أطلق النار على الشرطة واحتجز رهائن في متجر كبير، وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

17 أغسطس/آب 2017

شاحنة تقتحم حشودا في قلب مدينة برشلونة بإسبانيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، ووصفت الشرطة العملية بالإرهابية.

3 يونيو/حزيران 2017

دهس 3 مهاجمين بحافلة مجموعة من المشاة على جسر لندن، ثم طعنوا محتفلين في حانات قريبة مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.

وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

7 أبريل/نيسان 2017

حافلة تقتحم حشدا في شارع تسوق وتصطدم بمبنى سكني وسط ستوكهولم، مما أسفر عن مقتل 5 اشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

22 مارس/آذار 2017

مهاجم انتحاري يقتل 22 طفلا وبالغا، ويصيب 59 في قاعة حفلات مكتظة في مدينة مانشستر الإنجليزية عند بدء الجمهور مغادرة الحفل، الذي كانت تحييه المغنية الأميركية آريانا غراندي.

في اليوم نفسه، مهاجم يطعن شرطيا بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن بعدما اقتحمت سيارة تجمعا للمشاة بالقرب من جسر وستمنستر، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بمن فيهم المهاجم وشرطي وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا. ووصفت الشرطة ما حدث بأنه "هجوم انتحاري في مناطق مختلفة".

19 ديسمبر/كانون الأول 2016

شاحنة تقتحم سوقا مزدحما لبيع هدايا عيد الميلاد وسط برلين مما يسفر عن مقتل 12 وإصابة 48.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول إن السلطات تعتبر ما جرى هجوما إرهابيا.

26 يوليو/تموز 2016

مهاجمان يقتلان كاهنا ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن تقتلهما الشرطة الفرنسية.

الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية.

22 يوليو/تموز 2016

مسلح ألماني من أصل إيراني يبدو أنه يعمل بمفرده قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في ميونخ.

ونفذ الهجوم في الذكرى الخامسة للهجمات المزدوجة التي قام بها النرويجي أندريس بريفيك الذي قتل 77 شخصا.

14 يوليو/تموز 2016

مسلح يقود شاحنة ضخمة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية، فيقتل 86 شخصا ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

السلطات تقول إن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

22 مارس/آذار 2016

فجر مهاجمون انتحاريون تابعون لتنظيم الدولة -جميعهم من بلجيكا- أنفسهم في مطار بروكسل وقطار أنفاق في بروكسل، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا.

الشرطة تقول إن هناك صلات للحادث مع الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني السابق.

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلا و368 مصابا.

وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا و3 من فرنسا.

وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن المسؤولية عن الهجمات.