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بالفيديو.. الشرطة الأميركية تزيل لافتات "ترامب أو الشيوعية" المقابلة لمركز اقتراع في مانهاتن

3/11/2020

أظهر مقطع فيديو أن الشرطة الأميركية أقدمت على إزالة لافتة "ترامب أو الشيوعية" المعروضة مباشرة مقابل مدخل مركز الاقتراع في مانهاتن.

ويبدو من خلال هذه اللافتات أن مناصري الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب يحاولون تخويف الناخبين من انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما رصدت الكاميرات مشاهد من تعليق ناخبين للافتات قرب مراكز الاقتراع، وهو ما اعتبره آخرون غير قانوني، وسط مطالبات بالإزالة.

وقد بدأ الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ترامب وبايدن، بعدما اختتما مساء أمس الاثنين حملتيهما الانتخابيتين بدعوة المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التي يتوقع أن تشهد نسبة إقبال قياسية.

وشكك ترامب في نزاهة نتائج الانتخابات منذ أشهر، معتبرا أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، ورفض الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر.

ويتطلع بايدن (77 عاما) للفوز بالرئاسة بعد مسيرة سياسية امتدت 5 عقود، بما في ذلك 8 سنوات كان خلالها نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وتخللتها محاولتان لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عامي 1988 و2008.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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