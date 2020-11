بالفيديو.. الشرطة الأميركية تزيل لافتات "ترامب أو الشيوعية" المقابلة لمركز اقتراع في مانهاتن

أظهر مقطع فيديو أن الشرطة الأميركية أقدمت على إزالة لافتة "ترامب أو الشيوعية" المعروضة مباشرة مقابل مدخل مركز الاقتراع في مانهاتن.

ويبدو من خلال هذه اللافتات أن مناصري الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب يحاولون تخويف الناخبين من انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما رصدت الكاميرات مشاهد من تعليق ناخبين للافتات قرب مراكز الاقتراع، وهو ما اعتبره آخرون غير قانوني، وسط مطالبات بالإزالة.

this man at my polling place decided to put republican campaign signs all around my polling place this morning!! someone said something to him and told him what he was doing is ILLEGAL!! but he refused to move them and no one in charge would do anything! pic.twitter.com/hNRcHfSoj6

— 𝕟𝕚𝕜𝕜𝕚 (@Nikki_Milazzo) November 3, 2020