بالفيديو.. الشرطة الأميركية تزيل لافتات "ترامب أو الشيوعية" المقابلة لمركز اقتراع في مانهاتن

أظهر مقطع فيديو أن الشرطة الأميركية أقدمت على إزالة لافتة "ترامب أو الشيوعية" المعروضة مباشرة مقابل مدخل مركز الاقتراع في مانهاتن.

ويبدو من خلال هذه اللافتات أن مناصري الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب يحاولون تخويف الناخبين من انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما رصدت الكاميرات مشاهد من تعليق ناخبين للافتات قرب مراكز الاقتراع، وهو ما اعتبره آخرون غير قانوني، وسط مطالبات بالإزالة.

this man at my polling place decided to put republican campaign signs all around my polling place this morning!! someone said something to him and told him what he was doing is ILLEGAL!! but he refused to move them and no one in charge would do anything! pic.twitter.com/hNRcHfSoj6 — 𝕟𝕚𝕜𝕜𝕚 (@Nikki_Milazzo) November 3, 2020

وقد بدأ الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ترامب وبايدن، بعدما اختتما مساء أمس الاثنين حملتيهما الانتخابيتين بدعوة المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التي يتوقع أن تشهد نسبة إقبال قياسية.

وشكك ترامب في نزاهة نتائج الانتخابات منذ أشهر، معتبرا أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، ورفض الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر.

ويتطلع بايدن (77 عاما) للفوز بالرئاسة بعد مسيرة سياسية امتدت 5 عقود، بما في ذلك 8 سنوات كان خلالها نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وتخللتها محاولتان لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عامي 1988 و2008.