تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

يستمر فرز أصوات الناخبين الأميركيين في آخر 5 ولايات وسط أجواء من التوتر، حيث أعلن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فوزه قبل اكتمال الفرز، في حين أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه يتجه إلى الفوز.

ووفقا للنتائج الأولية حتى فجر اليوم الخميس، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح على أعتاب البيت الأبيض، بعد أن فاز بأصوات الناخبين في ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

وأدلى عشرات الملايين من الأميركيين بأصواتهم الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفيما يلي تطورات التصويت بتوقيت غرينتش:

الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني:

00:15 أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات في ولاية جورجيا أنه يتوقع الانتهاء من فرز الأصوات المتبقية بحلول منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى وجود 142 ألف بطاقة انتخاب لم تفرز بعد وستعلن نتائجها لاحقا.

00:00 حملة الرئيس ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني:

23:55 قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولايتي ميشيغان وويسكونسن، يجعله على أعتاب الفوز بالرئاسة، بعد أن فاز بـ264 صوتا في المجمع الانتخابي.

23:30 حاكم بنسيلفانيا: دعوى ترمب لوقف فرز الأصوات في الولاية خطأ ويتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا.

22:25 حملة بايدن تعتبر الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن "مثيرة للشفقة"، وأن دونالد ترامب خسر ويسكونسن ويخسر ميشيغان والرئاسة.

22:20 ترامب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغان بالإضافة إلى جورجيا وبنسلفانيا ونورث كارولينا، وتويتر يضع إشارة تحذيرية على التغريدة لتضمنها معلومات قد تكون مضللة.

22:15 فوكس نيوز: بايدن يحتاج الفوز بولاية واحدة متأرجحة أخرى بعد فوزه في ميشيغان ليصبح رئيس الولايات المتحدة.

22:05 أكد مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيغان أن العملية الانتخابية في الولاية اتسمت بالشفافية، وذلك ردًا على حملة ترامب.

تحذير من حسابات مزيفة لوسائل إعلام تعلن فوز أحد المرشحين في الولايات (غيتي )

21:55 الجمهوري رودي جولياني -عمدة مدينة نيويورك الأسبق- يقول إن الأصوات عبر البريد يسهل تزويرها، وما يحدث في ولاية بنسلفانيا هو فرز غير شرعي للأصوات، ولمدينة فيلادلفيا سمعة تاريخية بتزوير الأصوات، وإن هناك خروقات في فرز الأصوات في ويسكونسن ونيفادا وميشيغان.

21:45 المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية ميشيغان الرئيسيّة، بحسب ما أفادت شبكتا "سي إن إن" (CNN) و"إن بي سي" (NBC).

21:40 جو بايدن يتوقع الفوز بالانتخابات، معبرا عن اعتقاده أنه من الواضح أن حملته تحقق النصر فيما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة.

21:25 مدير وكالة الأمن السيبراني الأميركية يحذر من حسابات مزيفة لوسائل إعلام تعلن فوز أحد المرشحين في الولايات.

21:15 بايدن يقول إنه من الواضح أنه فاز بما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة، ولن يعلن الفوز إلا عندما ينتهي إحصاء الأصوات.

21:00 أعلن بيل ستيبيين، مدير حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأخير سيطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، وأشار إلى أن تقارير وردت عن مخالفات في مناطق عدة بولاية ويسكونسن، من شأنها أن تثير شكوكا جدية حول صحة النتائج.

بايدن قال إنه من الواضح أنه فاز بما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة (غيتي)

20:55 مسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأميركية: لا دليل على أن أي قوة أجنبية يمكن أن تمنع التصويت أو تغير الأصوات.

20:45 انتقد رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأميركية ما اعتبره "مزاعم لا أساس لها" للرئيس ترامب حول حصول عمليات غش، معتبرا أن ذلك يقوّض الثقة بالديمقراطية.

20:40 أعلنت حملة الرئيس ترامب أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

20:35 دعا كبير مستشاري حملة ترامب شبكة فوكس نيوز ووكالة أسوشييتد برس لسحب توقعهما بفوز بايدن بولاية أريزونا فورا.

20:30 قال بيل ستيبين مدير حملة ترامب إنهم سيعلنون فوزه في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا أن الأمر ليس مبنيا على الحدس أو الإحساس وإنما على الأرقام. وأضاف أنه "دون تحركنا سيكون على أهالي بنسلفانيا والأميركيين الانتظار أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات".

20:20 قالت حملة ترامب إنها ستتخذ إجراءات قانونية إضافية لضمان نزاهة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، كما أعلنت أنها سترفع دعوى قضائية لمنع الديمقراطيين من إخفاء عمليات فرز الأصوات عن مراقبيها.

متظاهرون في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا يطالبون بضمان عد كل الأصوات (رويترز)

19:05 قالت حملة بايدن إن طلب حملة ترامب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن محاولة للتغطية على الهزيمة.

19:00 قال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر إنه يحقق فوزا كبيرا في بنسلفانيا، لكنه أضاف أن سكرتيرة الولاية أعلنت أن ملايين بطاقات الاقتراع لم يتم فرزها بعد.

19:00 قالت حملة ترامب في بيان إنها رفعت دعوى في ولاية ميشيغان لوقف إحصاء الأصوات.

18:45 قالت مديرة حملة بايدن إنهم على ثقة من حصول المرشح الديمقراطي على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، وسيعلنون فوزه فور التوصل لهذا العدد.

18:40 السيناتور الجمهورية عن ولاية مين سوزان كولنز تعلن فوزها وتضاؤل فرص الديمقراطيين للفوز بأكثرية مجلس الشيوخ.

18:30 قالت سكرتيرة ولاية أريزونا إن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع لم تفرز بعد في الولاية، وحذرت من الاحتفاء بأي فوز الآن.

17:50 أعلنت حملة ترامب أنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن بشكل فوري، بعدما أظهرت النتائج غير الرسمية فوز بايدن بها بفارق ضئيل.

17:05 قال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر "إنهم يجدون أصواتا لبايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان"، وأضاف أنه "يجري العمل على إخفاء 500 ألف صوت في بنسلفانيا وميشيغان وغيرها".

15:20 قالت حملة بايدن في إيجاز صحفي إن المرشح الديمقراطي يتجه إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه في طريقه للفوز في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا بفارق أكبر مما حققه ترامب عام 2016.

15:15 قال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر إنه كان متقدما أمس في ولايات مهمة "ثم بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري" حسب تعبيره. ووضع موقع تويتر تنبيها على هذه التغريدة للإشارة إلى أن بعض ما تضمنته بشأن الانتخابات قد يكون مضللا.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

14:50 قالت مساعدة حاكم ولاية بنسلفانيا في مؤتمر صحفي إن من السابق لأوانه تحديد موعد لإتمام عمليات فرز الأصوات في الولاية.

11:27 لجنة الانتخابات في نيفادا تقول "لم نحتسب بعد بطاقات الاقتراع المبكر التي وصلت الثلاثاء وتلك التي لم تصل بعد عبر البريد".

08:55 حملة بايدن الانتخابية تقول "سنتصدى لترامب قانونيا في حال لجوئه للمحكمة العليا لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات… ومحاولة ترامب لوقف فرز الأصوات فعل شائن وغير مسبوق".

08:20 حاكم ولاية بنسيلفانيا يقول "لدينا مليون صوت عبر البريد لم تفرز بعد وتعليقات ترامب منحازة".

08:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية ماين، وبذلك يضمن 238 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

07:55 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية أريزونا، وبذلك يضمن 236 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

عملية فرز الأصوات في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان (الفرنسية)

07:30 مايك بنس نائب الرئيس يقول بعد كلمة ترامب "أشكر 60 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم لصالح بقاء ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى".

07:29 ترامب يقول في كلمة بالبيت الأبيض "فزنا بهذه الولايات ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي… سنفوز بهذه الانتخابات وقد فزنا بها بالفعل… من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب… هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة".

07:27 ترامب: "فزنا بميشيغان كما فزنا بويسكونسن ولم نكن بحاجة لها".

07:25 ترامب: "فزنا بفلوريدا وتكساس وجورجيا ونورث كارولاينا ومن الصعب اللحاق بنا… ونفوز في بنسيلفانيا بعدد هائل من الأصوات".

07:22 ترامب: "الملايين من الناس صوتوا لنا ومجموعة محزنة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".

ترامب يلقي كلمة في البيت الأبيض (رويترز)

07:10 بايدن يضمن 225 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

06:35 أبرز الولايات التي لم تعلن نتائجها بعد هي نورث كارولاينا وميشيغان وويسكونسن وبنسيلفانيا وجورجيا وأريزونا.

06:09 النتائج الأولية تظهر فوز ترامب بأصوات ولاية تكساس، وبايدن يضمن 224 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

06:05 تويتر يضع إشارة تحذير على تغريدة لترامب يتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

05:50 ترامب يقول في تغريدة على تويتر "أبلينا بلاءً حسنا جدا لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات ولن ندعهم يفعلون ذلك أبدا".

05:40 بايدن يلقي كلمة في ديلاوير ويقول "نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات، لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل"، ويضيف "نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان وسنفوز بأصوات بنسلفانيا".

بايدن يلقي كلمة بين أنصاره في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (رويترز)

05:35 بايدن يضمن 223 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 174 صوتا لترامب.

05:27 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز ترامب بأصوات ولاية مونتانا.

05:22 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز ترامب بأصوات ولايتي آيوا وأوهايو.

05:21 بايدن يضمن 223 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 145 صوتا لترامب.

05:17 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية مينيسوتا، ونائب مدير حملة بايدن يكتب على تويتر "الديمقراطيون سينتصرون في السباق الرئاسي".

فزز الأصوات في ولاية ويسكونسن (رويترز)

05:14 بايدن يضمن 223 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتا لترامب.

05:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية هاواي.

05:00 بايدن يضمن 213 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتا لترامب.

04:59 ترامب يفوز بولايتي تكساس وفلوريدا الحاسمتين وفقا لشبكة فوكس نيوز.

04:45 وكالة بلومبيرغ تقول إن النتائج النهائية في ولاية ميشيغان التي تشهد منافسة حامية لن تكون متاحة على الأرجح قبل مساء الأربعاء.

04:25 قناة "سي إن إن" تؤكد أن ترامب متقدم في ولايات بنسلفانيا (20 مقعدا) وميشيغان (16 مقعدا) وويسكونسن (10 مقاعد)، أما بايدن فهو متقدم في أريزونا (11 مقعدا).

04:15 بايدن يضمن 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتا لترامب.

04:11 ترامب يفوز بولاية آيداهو بحسب النتائج الأولية، ليصل عدد الولايات التي فاز بها إلى 17.

04:05 رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تقول إنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن وإن حزبها الديمقراطي حافظ على أغلبيته في مجلس النواب، مضيفة "سنواصل العمل من أجل تحقيق المساواة في بلدنا وسنّ قوانين نحن في أمسّ الحاجة إليها".

04:00 النتائج الأولية تظهر فوز بايدن بأصوات ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن ونيوهامبشر.

03:50 بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"أي بي سي"، احتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأميركي، وسيفوزون بما بين أربعة وخمسة مقاعد إضافية في المجلس المكون من 435 مقعدا، علما بأنهم يشغلون حاليا 232 من مقاعده.

03:40 النتائج الأولية تظهر فوز ترامب بأصوات ولايتي ميزوري وكانزاس.

03:20 النتائج الأولية تظهر فوز بايدن بأصوات واشنطن العاصمة وولاية كولورادو.

03:00 فوكس نيوز تتوقع أن يحافظ الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب ويضيفون 5 مقاعد جديدة.

02:45 أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ131 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 93 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتد برس.

وفاز بايدن بـ13 ولاية، هي: فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيوميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو.

مقابل فوز ترامب بـ14 ولاية، هي: كنتاكي وفرجينيا الغربية وكارولينا الجنوبية وألاباما ومسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا.

02:42 أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه في ولاية فلوريدا التي تُعتبر أساسية لإعادة انتخابه، في نتيجة لم تؤكدها أي من وسائل الإعلام الأساسية في البلاد.

02:34 أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأميركيين في 8 ولايات جديدة، هي: أريزونا وكولورادو ولويزيانا ونيومكسيكو وداكوتا الشمالية وويسكونسن ووايومنج ومينيوستا.

01:58 أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ85 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 72 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتد برس.

وفاز بايدن بـ9 ولايات، هي: فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند. مقابل فوز ترامب بـ9 ولايات، هي: كنتاكي وفرجينيا الغربية وكارولينا الشمالية وألاباما ومسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا.

01:50 أظهرت المؤشرات الأولية تقدم ترامب بفارق ضئيل على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية فلوريدا الحيوية، بينما ظلت الولايات المتأرجحة الأخرى التي ستساعد في تحديد نتيجة الانتخابات مثل جورجيا ونورث كارولاينا دون نتيجة واضحة.

01:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية تظهر فوز بايدن بولايات رودآيلاند ونيوجيرسي وميريلاند وماساتشوستس وإلينوي وديلاوير وكوناتيكت.

01:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية تظهر فوز ترامب بولايات أوكلاهوما وتينيسي ومسيسبي وآلاباما وجنوب كارولينا وميزوري.

00:35 أظهرت مؤشرات أولية لوسائل إعلام أميركية فوز الرئيس ترامب في ولايات إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية، في حين فاز منافسه جو بايدن في ولايتي فيرمونت وفرجينيا.

00:24 أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في 6 ولايات شرقية، هي: جورجيا وإنديانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وفيرمونت وفرجينيا.

تطورات الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني بتوقيت غرينتش:

23:54 توقع خبراء أميركيون أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 إلى 67%، وهي الأعلى منذ قرن، حسب وسائل إعلام محلية.

23:34 نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس دونالد ترامب يتابع عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة من الجناح الغربي بالبيت الأبيض، برفقة عدد من كبار مسؤوليه وأفراد أسرته.

وقال ترامب -في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر- "وضعنا جيد حقا في جميع أنحاء البلاد.. شكرا لكم".

23:31 علّق موقعا تويتر وفيسبوك الثلاثاء عددا من الحسابات الإخبارية "يمينية الميول" أنشئت في الآونة الأخيرة، وتنشر معلومات مضللة عن التصويت في الانتخابات الأميركية، وذلك لمخالفة السياسة العامة الخاصة بالموقعين.

وقال الموقعان إن الحسابات المحذوفة نشرت أخبارا تزعم تزوير الديمقراطيين للانتخابات في عدد من الولايات، كما سلطت الضوء على تجمعات الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وخطاباته.

23:05 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في مناطق من ولايتي إنديانا وكنتاكي.

22:37 أعلن حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت التصويت لصالح جو بايدن، ليكون أول مسؤول جمهوري يقر بانتخاب مرشح الرئاسة الديمقراطي.



22:35 قالت مسؤولة في حملة جو بايدن الانتخابية إن "المعركة الانتخابية قاسية في فلوريدا، لكن التصويت ما زال مستمرا، ونعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور".

وأضافت في تصريح لقناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

22:08 نشر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مقطعا مصورا عبر حسابه الشخصي على تويتر يدعو فيه الأميركيين لتحديد مصيرهم بالتصويت لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

This Election Day, everything is on the line. Our jobs. Our health care. Whether or not we get this pandemic under control. But here’s the good news: today, you can choose change. You can elect @JoeBiden and @KamalaHarris. Let’s win this thing. pic.twitter.com/rvW2uOknpl — Barack Obama (@BarackObama) November 3, 2020

21:56 دعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب، الشعب الأميركي للتصويت لوالدها في الانتخابات الرئاسية، بسبب جهوده في نشر السلام، ورعايته اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

VOTE for the PEACE✌️President — ⁦@realDonaldTrump⁩ is leading with strength and ending the endless foreign wars! pic.twitter.com/PaiKeKGRmu — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 3, 2020

21:41 بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) التحقيق في مكالمات هاتفية آلية تم الإبلاغ عنها، تحث الناخبين الأميركيين على البقاء آمنين في المنزل، وعدم التصويت في الانتخابات الرئاسية الجارية.

21:12 أعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أنه وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون صوتا في الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس.

20:44 دعا المرشح الديمقراطي جو بايدن أنصاره إلى اختيار الأمل بدل الخوف، والحقيقة بدل الأكاذيب، والعلم بدل الخيال.

وتعهد بايدن -في كلمته أمام حشد محدود في مدينة فيلادلفيا باستخدام مكبر صوت- بالسيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 232 ألف شخص في الولايات المتحدة.

20:25 النيابة العامة في نيويورك تحقق في مزاعم بوجود مكالمات مضللة تحث الناخبين على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات.

20:05 قال مراسل الجزيرة إن مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا إحدى أبرز الولايات الحاسمة للانتخابات، ستنقل عملية فرز الأصوات مباشرة على الهواء للرد على أي مزاعم بحدوث فساد أو تزوير.

19:05 قالت سكرتيرة ولاية كونيتكت إن نسبة التصويت في الولاية بلغت 75% حتى الظهر.

18:30 أمر القاضي الفدرالي إيميت سوليفان بإجراء مسح شامل في مكاتب البريد اليوم، لضمان تسليم جميع بطاقات التصويت المبكر دون تأخير.

18:05 زار الرئيس ترامب مقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، حيث قال للصحفيين إن لديه شعورا جيدا جدا بشأن الانتخابات، وإنه يعتقد أن النتائج ستكون "ممتازة"، مضيفا "يجب ألا نؤخر إعلان نتيجة الانتخابات لأيام".

وأشار ترامب إلى أن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى أمور سلبية، وأنه كان يتعين إعلان النتيجة بنهاية يوم الانتخابات.

وقال إنه قد يتحدث إلى الشعب الأميركي الليلة.

18:00 قالت وسائل إعلام أميركية إن مسؤولين يحذرون المواطنين في ولايات عدة من اتصالات مضللة تدعوهم للتصويت غدا بدل اليوم.

ترامب يزور مقر حملته الانتخابية في أرلينغتون بولاية فرجينيا (رويترز)

17:55 مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) يحقق في مكالمات هاتفية تطلب من ناخبين في بعض الولايات "البقاء آمنين" بمنازلهم.

17:10 قالت مؤسسة "مشروع الانتخابات الأميركية" (United States Elections Project) في أحدث إحصاء لها إن عدد الأميركيين الذين صوتوا في الاقتراع المبكر تجاوز 100 مليون، وذلك قبل بدء يوم الانتخابات رسميا، وهو رقم قياسي يشكل أكثر من 72% من إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016.

17:00 دعا تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في إدارة ترامب الناخبين إلى التحلي بالصبر أثناء انتظار نتيجة انتخابات هذا العام.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه "من المهم إدراك أن هذه العملية قد تتطلب وقتا".

مركز اقتراع في مدينة إدنبرة بولاية أوهايو (الأوروبية)

15:10 أدلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بصوتها في مركز اقتراع بمدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، وكان الرئيس ترامب قد أدلى بصوته في فلوريدا قبل أيام في إطار التصويت المبكر.

14:30 وصل المرشح الديمقراطي جو بايدن مع أسرته إلى مسقط رأسه مدينة سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة للانتخابات، حيث يتابع مجريات الاقتراع من هناك، وكان قد استهل يوم الانتخابات بزيارة قبر ابنه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ميلانيا ترامب تصل إلى مركز اقتراع في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

13:10 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات عبر الهاتف لقناة "فوكس نيوز" (Fox News) إن لديه شعورا طيبا بشأن فرصه في الفوز بالانتخابات.

وبدا ترامب كأنه يحاول تهدئة المخاوف من أنه قد يعلن فوزه قبل صدور النتائج الرسمية في الولايات المختلفة. فعندما سئل متى سيعلن فوزه، قال "عندما نكون قد حققنا النصر فقط"، وأضاف أنه "لا سبب للقيام بألاعيب".

وتابع قائلا "أعتقد أننا سنحقق الفوز، نعتقد أننا سنحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس، وفوزا كبيرا جدا في فلوريدا، وفوزا كبيرا جدا في أريزونا". ورأى أنه سيبلي بلاء حسنا في كارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

11:50 افتتاح مراكز الاقتراع في ولايات كارولينا الشمالية وأوهايو وفرجينيا الغربية.

11:45 السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يقول "من سيفوز بالانتخابات اليوم سيكون رئيسنا الشرعي بغض النظر عمن هو".

بايدن وأسرته يصلون إلى مسقط رأسه مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا في يوم الانتخابات (رويترز)

11:00 افتتاح مراكز الاقتراع في ولايات كونيتيكت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا.

05:00 أدلى 5 ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا فقط (شمال شرق الولايات المتحدة)، في انطلاقة رمزية للانتخابات بحلول منتصف ليلة الثلاثاء، وذلك إحياء لتقليد معتمد منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد".

ومنح المصوتون الخمسة أصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

بداية التصويت في قرية ديكسفيل نوتش (رويترز)

وفي الوقت نفسه تقريبا، بدأ التصويت في قرية ميلسفيلد المجاورة، وثمة قرية ثالثة في المنطقة تتبع التقليد ذاته، لكنها ألغت الاقتراع الليلي هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وتسمح القوانين الانتخابية في هذه الولاية للبلدات -التي يسكنها أقل من 100 نسمة- بفتح مكاتب الاقتراع منذ منتصف الليل.