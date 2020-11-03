الانتخابات الأميركية.. محكمة فدرالية ترفض طلبا جمهوريا واستطلاعات الرأي تظهر تقدم بايدن

رفضت محكمة فدرالية في ولاية تكساس الأميركية الاثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، طلبا تقدّم به الحزب الجمهوري لإلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع أدلى بها الناخبون في مقاطعة هاريس من دون أن يترجّلوا من سياراتهم، في حين أكد ترامب أنه من سيفوز بينما تظهر استطلاعات الرأي تقدم غريمه بايدن.

وطلب الحزب الجمهوري في تكساس من المحكمة إعلان بطلان هذه الأصوات، لأن أصحابها أودعوها الصندوق من دون أن يترجّلوا من سياراتهم، أي على طريقة "درايف ثرو"، معتبرين أن هذه الممارسة غير قانونية لأن هناك صناديق بريدية خاصة بالانتخابات متاحة أمامهم لإيداع أصواتهم فيها.

وهذه المراجعة القضائية هي واحدة من دعاوى عديدة رفعت أمام القضاء، وقد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا التي يعود إليها تحديد هوية الفائز في الانتخابات إذا ما كانت النتائج مقاربة.

والتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية ممارسة شائعة، لكنها اكتسبت هذا العام زخما إضافيا بسبب جائحة كوفيد-19 ومخاوف الناخبين من الازدحام المرتقب في مراكز الاقتراع.

وعشية الانتخابات المقررة الثلاثاء بلغ عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في تكساس حوالي 10 ملايين ناخب، أي أكثر من إجمالي عدد الذين صوّتوا في هذه الولاية الجنوبية في 2016.

وتكساس المحافظة تقليديا صوّتت للجمهوريين في كلّ الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ 1980، لكنّ التغيّرات الديموغرافية التي شهدتها الولاية يمكن أن تفيد الديمقراطيين.

ترامب واثق وبايدن متقدم

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في إعادة انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض، في حين أظهرت آخر استطلاعات الرأي تفوق منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وشكك ترامب أثناء مشاركته في تجمع انتخابي في نتائج الاستطلاعات التي تظهر تقدم بايدن في عدد من الولايات المتأرجحة، ووصف هذه الاستطلاعات بالمزيفة.

وقال ترامب -أمام أنصاره في فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية، في أول تجمع من 5 تجمعات يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة- "أشاهد استطلاعات الرأي الكاذبة… غدا (اليوم)، سنفوز على أية حال بـ4 أعوام إضافية في البيت الأبيض".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه يعتزم اتخاذ إجراء قانوني في حال تأخرت عمليات فرز الأصوات في عدد من الولايات، منتقدا قرار المحكمة العليا السماح باحتساب الأصوات التي تصل إلى مراكز الفرز بعد الثالث من الشهر الجاري.

وقال ترامب -في كلمة للصحفيين أثناء مغادرته كارولينا الشمالية- إنه سيذهب إلى عدد من الولايات مع محاميه فور إغلاق صناديق الاقتراع، ولن يترك متابعة عمليات فرز الأصوات لحكام الولايات الديمقراطيين.

كما حذر ترامب من أن قرار المحكمة العليا بشأن التصويت في بنسلفانيا سيؤدي لإثارة العنف في الشوارع، في إشارة إلى قضية التصويت عبر البريد التي تشهد نزاعا قانونيا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولاية المتأرجحة.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب أبلغ مقربين منه عزمه على إعلان فوزه المبكر مساء الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إذا وُجدت مؤشرات على تقدمه على منافسه الديمقراطي جو بايدن، وأضاف أنه لن يسمح بأن تُسرق منه الانتخابات كما حدث مع أشخاص آخرين.

ورد المرشح الديمقراطي بايدن على تلك التقارير أمام صحفيين في فيلادلفيا بأن ترامب لن يتمكن من سرقة الانتخابات.

وحث بايدن مؤيديه على التصويت بكثافة، ووضع حد لما وصفها بسياسة التقسيم التي عمل عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية عهده.

وأضاف بايدن -خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا- إن الأميركيين سيختارون الأمل بدل الخوف، والحقيقة بدل الأكاذيب. في إشارة إلى التصريحات التي يدلي بها منافسه الجمهوري بشأن وضع فيروس كورونا الوبائي في البلاد.

وتعيش مدينة فيلادلفيا كبرى مدن بنسلفانيا على وقع الترقب عشية موعد الانتخابات، واتخذت العشرات من المحال التجارية إجراءات لحماية مقراتها، بينما خصصت السلطات قوات إضافية من الشرطة تزامنا مع نشر وحدات من الحرس الوطني عقب الاحتجاجات الأخيرة.

وقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، تخطى عدد الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد، وفي التصويت المبكر، عتبة 95 مليون ناخب.

وتجاوز عدد المقترعين في بعض الولايات الحاسمة مجمل أصوات الناخبين الذين اقترعوا في انتخابات عام 2016.

وجرت عمليات التصويت المبكر وسط اعتراضات وصلت إلى حد تقديم طعون، لا سيما من الحزب الجمهوري لإبطال بعضها وعدم احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات، مما يؤشر إلى نزاعات قانونية كبيرة.

استطلاعات

وأظهرت آخر استطلاعات الرأي الأميركية تفوق بايدن على منافسه الجمهوري، على الصعيد الوطني، وعلى مستوى عدد من الولايات المتأرجحة.

وأظهر استطلاع "يوغوف" (YOUGOV) تقدم بايدن على الصعيد الوطني بـ10 نقاط، وقال 53% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون له، مقابل 43% لترامب.

أما في ولاية بنسلفانيا، فأظهر استطلاع "مونماوث" (Monmouth) تقدم بايدن بفارق 7 نقاط، حيث ذكر 51% من الناخبين أنهم سيصوتون للمرشح الديمقراطي، مقابل 44% لمنافسه الجمهوري.

وفي استطلاع لمؤسسة "مورنينغ كونسلت" (Morning Consult) في ولاية ميشيغان، تفوق بايدن بفارق 8 نقاط أمام منافسه ترامب، إذ قال 52% من المستطلعين إنهم سيصوتون لبايدن، في حين ذكر 44% أنهم سيدلون بأصواتهم لصالح ترامب.

وأجرت "مورنينغ كونسلت" استطلاعا آخر في ولاية تكساس أظهر تساوي حظوظ المرشحين، وحصل كل منهما على نسبة تأييد بلغت 48%.

وفي ولاية فلوريدا -حسب الاستطلاع ذاته- يتقدم بايدن بفارق 6 نقاط، وأفاد 51% من الناخبين بأنهم سيصوتون لصالحه، مقابل 45% لترامب.

وفي المقابل، يتقدم ترامب في ولاية أوهايو، حسب استطلاع "مورنينغ كونسلت" بفارق 3 نقاط، وقال 49% من المشاركين إنهم سيصوتون لترامب، مقابل 46% لبايدن.

انطلاق الانتخابات

واليوم الثلاثاء هو يوم الانتخابات الرسمية، حيث تنطلق بعد الظهر عقب شهر كامل من الانتخابات المبكرة.

وأغلقت الشركات واجهاتها في جميع أنحاء وسط واشنطن، تحسبا لاندلاع اضطرابات. وأفادت قناة "إن بي سي نيوز" (NBC NEWS) بأنه جرى التخطيط لوضع سياج جديد "لا يمكن تسلقه" حول البيت الأبيض المحاط بطبقات متزايدة من التحصينات منذ احتجاجات الصيف المناهضة للعنصرية.

وفي حين حذرت إدارة ترامب من تسبب المتطرفين اليساريين في إحداث فوضى، قام أنصار الرئيس باستعراض قوة، وقادوا قوافل من شاحنات "بيك أب" المزينة بالأعلام، وأغلقوا العديد من الطرق في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، دعا رئيس بلدية فيلادلفيا الديمقراطي جيم كيني إلى الصبر والهدوء عشية الانتخابات.

وطمأن كيني الناخبين بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، رغم ادعاءات ترامب باحتمال حدوث تزوير في ولاية بنسلفانيا، التي فاز فيها بأغلبية 44 ألف صوت فقط عام 2016، وفوزه بالولاية الرئيسية مهم لإعادة انتخابه.

قطار ترامب

من جهة أخرى، قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن مناصري الرئيس ترامب يقومون باستعراض قوة، يتمثّل بتسيير ما أسمته "قطار ترامب" الذي يطوف أرجاء الولايات ويتسبب في مضايقات للسكان والسلطات المحلية.

وقالت الصحيفة إن "قطار ترامب" عبارة عن قافلة سيارات طويلة تجوب أنحاء الولايات وتسببت في العديد من الحوادث في عدد منها. وقد حذرت بعض هذه الولايات قاطنيها بعدم التعرض للقافلة ضمانا لسلامتهم.

يأتي ذلك بعد تفاعل قضية دفاع الرئيس ترامب عن مناصريه الذين قاموا بمضايقة حافلة تابعة لحملة بايدن يوم الجمعة الماضي في تكساس، ووصفه لهم بالوطنيين، وانتقاده لمكتب التحقيقات الفدرالي الذي فتح تحقيقاً في الحادث.

تويتر

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة تويتر الاثنين أنها ستضع علامة تحذير على أي تغريدة ينشرها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية أو أو إحدى حملتيهما، وغيرها من الحسابات المؤثرة التي تحاول إعلان الفوز قبل إعلان النتائج الرسمية، كما سيتم تحويل المستخدم على الصفحة الرسمية للانتخابات.

وستعتمد الشركة لإعلان النتائج على مسؤولي الانتخابات، أو توقعات اثنين -على الأقل- من المنابر الإعلامية الموثوق بها، ومن بينها "سي إن إن" (CNN)، و"أسوشيتد برس" (AP)، و"إيه بي سي" (ABC).

وقالت تويتر في إحدى المدونات "بدءا من ليلة الانتخابات وحتى حفل تنصيب الرئيس، سنقوم بتصنيف بعض التغريدات التي تتضمن ادعاءات بشأن نتائج الانتخابات".

وأضافت أنها ستحذف التغريدات التي تشجع على العنف، أو تدعو الأشخاص إلى التدخل في نتائج الانتخابات أو عملية التصويت.

من جهتها، قالت شركة لادبروكس كورال البريطانية للمراهنات إن المضاربين رجحوا إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية غدا الأربعاء.