بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. عباس يمنح نجمة الحرية للأميركية الراحلة راشيل كوري

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الناشطة الأميركية الراحلة راشيل كوري -التي قتلتها جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2003- وساما فلسطينيا رفيعا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الرئيس عباس منح كوري "نجمة الحرية" تقديرا لـ"شجاعتها وإيمانها القوي بحق الإنسان في الحرية والعدالة والكرامة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس مع سيندي وكريغ والدي راشيل المقيمين في واشنطن أمس السبت، وذلك عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وقال عباس إن راشيل "فقدت حياتها من أجل حرية الشعب الفلسطيني الذي سيذكرها دائما كبطلة ومناضلة كبيرة من أجل السلام والكرامة والعدالة".

كريغ وسيندي كوري يشاركان في مارس/آذار 2008 بمناسبة في مدينة نابلس لإحياء ذكرى ابنتهما (رويترز)

من جانبهما، أكد والدا الناشطة الأميركية الراحلة -اللذان أنشآ مؤسسة راشيل كوري للسلام والعدالة- أنهما سيواصلان العمل على نشر القيم والمبادئ التي آمنت بهما ابنتهما نحو تحقيق السلام والعدالة للجميع.

ورحلت راشيل كوري في 16 مارس/آذار 2003 حين كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية في حي السلام بمدينة رفح في قطاع غزة، فدعستها جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تعقد في عدد من دول العالم أنشطة لمناصرة القضية الفلسطينية في إطار "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.