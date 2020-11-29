البث الحي
سياسة|فلسطين

بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. عباس يمنح نجمة الحرية للأميركية الراحلة راشيل كوري

كوري في مقابلة صحفية بمدينة رفح في قطاع غزة حيث قتلت عام 2003 (غيتي)
كوري في مقابلة صحفية بمدينة رفح في قطاع غزة حيث قتلت عام 2003 (غيتي)
29/11/2020

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الناشطة الأميركية الراحلة راشيل كوري -التي قتلتها جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2003- وساما فلسطينيا رفيعا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الرئيس عباس منح كوري "نجمة الحرية" تقديرا لـ"شجاعتها وإيمانها القوي بحق الإنسان في الحرية والعدالة والكرامة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس مع سيندي وكريغ والدي راشيل المقيمين في واشنطن أمس السبت، وذلك عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وقال عباس إن راشيل "فقدت حياتها من أجل حرية الشعب الفلسطيني الذي سيذكرها دائما كبطلة ومناضلة كبيرة من أجل السلام والكرامة والعدالة".

كريغ وسيندي كوري يشاركان في مارس/آذار 2008 بمناسبة في مدينة نابلس لإحياء ذكرى ابنتهما (رويترز)

من جانبهما، أكد والدا الناشطة الأميركية الراحلة -اللذان أنشآ مؤسسة راشيل كوري للسلام والعدالة- أنهما سيواصلان العمل على نشر القيم والمبادئ التي آمنت بهما ابنتهما نحو تحقيق السلام والعدالة للجميع.

ورحلت راشيل كوري في 16 مارس/آذار 2003 حين كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية في حي السلام بمدينة رفح في قطاع غزة، فدعستها جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تعقد في عدد من دول العالم أنشطة لمناصرة القضية الفلسطينية في إطار "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

إسرائيل تبرئ جيشها من قتل راشيل كوري

ردت محكمة إسرائيلية اليوم دعوى قضائية مدنية قدمتها عائلة الناشطة الأميركية الراحلة راشيل كوري ضد جيش إسرائيل الذي قتلها عام 2003 في رفح بقطاع غزة. وبررت قرارها بقولها إنها هي التي “ورطّت نفسها في الحادث”. واعتبرت عائلة كوري القرار “سيئا جدا وبائسا”.

إدانة للحكم في قضية راشيل كوري

أدان محقق تابع للأمم المتحدة قرار محكمة إسرائيلية بعدم توجيه اللوم للجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة عسكرية في قطاع غزة قبل تسع سنوات، ووصف القرار بأنه “انتصار للإفلات من العقاب”.

المزيد من سياسة

بالتزامن مع اليوم العالم للتضامن مع فلسطين.. أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أردوغان: سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد إخوتنا الفلسطينيين (رويترز)

في إطار جولة تشمل مصر أيضا.. عباس يلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني

الملك الأردني (يسار) جدد تأكيد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني (الأناضول-أرشيف)

بعد يومين على اغتيال فخري زاده.. برلمان إيران يقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

جلسة سابقة للبرلمان الإيراني (الأناضول)

في أول زيارة له لجنوب السودان.. إلى ماذا يطمح السيسي؟

سلفاكير في استقبال السيسي أمس بزيارته الأولى لدولة جنوب السودان (رويترز)
الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

باحثون إسبان يكشفون 3 أعراض جديدة ومبكرة جدا لعدوى كورونا

إحدى طرق دخول فيروس كورونا المستجد للجسم هي ظهارة الأنف (شترستوك)

ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

المصاعد ذات الإطلالة البانورامية تربط طوابق مجمع إستينيا بارك في إسطنبول (صحيفة سوزجو التركية)

ميديا بارت: اعتماد الأئمة.. ماكرون يفشل في تجديد الإسلام بفرنسا

صلاة الجمعة في جامع باريس الكبير (غيتي)