يرجح إطلاقها من شمال تيغراي.. 6 صواريخ تستهدف العاصمة الإريترية أسمرا

أعلنت السفارة الأميركية في إريتريا، عن وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرا ليلة السبت. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الصواريخ أطلقت من شمال إقليم تيغراي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيطرته على الإقليم.

وأضافت الخارجية الأميركية "في الساعة 10.13 مساء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني وقعت 6 انفجارات في أسمرا".

ودعت السفارة في بيان، الأميركيين المقيمين إلى توخي الحذر، والبقاء في منازلهم، والاطلاع الدائم على مجريات الحرب في إقليم تيغراي بإثيوبيا. كما حذرت الأميركيين خارج إريتريا من السفر إليها في الوقت الحالي.

قصف وقتال

وكانت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

وليل الجمعة قال 4 دبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العاصمة أسمرا تعرضت لهجوم بصاروخ أطلق من إقليم تيغراي دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح، بعد أن تمكّنت القوات الاتحادية من السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، في حين أكدت قوات تيغراي أنها ستواصل القتال.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب متلفز، أن الجيش تمكن من دخول ميكيلي دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء.

وفي تغريدة عبر تويتر، كتب أحمد أن "العملية الرئيسية انتهت بنجاح.. أمامنا الآن المهمة الحاسمة لإعادة بناء ما تم تدميره وإصلاح ما تضرر".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.