البث الحي
سياسة

يرجح إطلاقها من شمال تيغراي.. 6 صواريخ تستهدف العاصمة الإريترية أسمرا

أحد شوارع العاصمة الإريترية أسمرا (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الإريترية أسمرا (رويترز)
29/11/2020

أعلنت السفارة الأميركية في إريتريا، عن وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرا ليلة السبت. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الصواريخ أطلقت من شمال إقليم تيغراي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيطرته على الإقليم.

وأضافت الخارجية الأميركية "في الساعة 10.13 مساء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني وقعت 6 انفجارات في أسمرا".

ودعت السفارة في بيان، الأميركيين المقيمين إلى توخي الحذر، والبقاء في منازلهم، والاطلاع الدائم على مجريات الحرب في إقليم تيغراي بإثيوبيا. كما حذرت الأميركيين خارج إريتريا من السفر إليها في الوقت الحالي.

قصف وقتال

وكانت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

وليل الجمعة قال 4 دبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العاصمة أسمرا تعرضت لهجوم بصاروخ أطلق من إقليم تيغراي دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح، بعد أن تمكّنت القوات الاتحادية من السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، في حين أكدت قوات تيغراي أنها ستواصل القتال.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب متلفز، أن الجيش تمكن من دخول ميكيلي دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء.

وفي تغريدة عبر تويتر، كتب أحمد أن "العملية الرئيسية انتهت بنجاح.. أمامنا الآن المهمة الحاسمة لإعادة بناء ما تم تدميره وإصلاح ما تضرر".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد يومين على اغتيال فخري زاده.. برلمان إيران يقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

جلسة سابقة للبرلمان الإيراني (الأناضول)

في أول زيارة له لجنوب السودان.. إلى ماذا يطمح السيسي؟

سلفاكير في استقبال السيسي أمس بزيارته الأولى لدولة جنوب السودان (رويترز)

أكدت السيطرة على إقليم تيغراي.. الرئيسة الإثيوبية: مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بالمعارك

ليس له مثيل في العالم.. كاتب إسرائيلي: اغتيال الخصوم مفخرة لدى تل أبيب

مسؤولون إيرانيون اتهموا إسرائيل بالوقوف خلف اغتيال فخري زاده الجمعة الماضية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

باحثون إسبان يكشفون 3 أعراض جديدة ومبكرة جدا لعدوى كورونا

إحدى طرق دخول فيروس كورونا المستجد للجسم هي ظهارة الأنف (شترستوك)

ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

المصاعد ذات الإطلالة البانورامية تربط طوابق مجمع إستينيا بارك في إسطنبول (صحيفة سوزجو التركية)

ميديا بارت: اعتماد الأئمة.. ماكرون يفشل في تجديد الإسلام بفرنسا

صلاة الجمعة في جامع باريس الكبير (غيتي)