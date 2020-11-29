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للأسبوع الـ24.. مظاهرات في إسرائيل تطالب برحيل نتنياهو وتذكره بقضايا الفساد

متظاهرون بالقدس المحتلة يرفعون مجسم غواصة للإشارة إلى شبهات عن ضلوع نتنياهو في قضية فساد أخرى (وكالة الأناضول)
متظاهرون بالقدس المحتلة يرفعون مجسم غواصة للإشارة إلى شبهات عن ضلوع نتنياهو في قضية فساد أخرى (وكالة الأناضول)
29/11/2020

تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا في مناطق متفرقة مطالبين برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في قضايا فساد، ويواجه اتهامات بسوء إدارة أزمة وباء كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وللأسبوع الـ24 ومع تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا خرج متظاهرون مساء أمس السبت في القدس المحتلة وتل أبيب وحيفا وقيسارية ومدن وبلدات أخرى مطالبين باستقالة نتنياهو الذي يقود ائتلافا حكوميا هشا ضمن شراكة مع خصمه وزير الدفاع رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن نحو ألف شخص تجمعوا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجزء الغربي من القدس المحتلة، مشيرة إلى تنظيم تجمعات أخرى أصغر، أحدها أمام منزل لنتنياهو في مدينة قيسارية.

وأضافت الوكالة أن بعض المحتجين رفعوا خلال المظاهرة -التي نظمت في القدس المحتلة- مجسما لغواصة، للتعبير عن شبهات أثيرت بشأن تورط نتنياهو في قضية فساد تتعلق بصفقة اقتناء غواصة حربية من ألمانيا، مشيرة إلى أن وزير الدفاع كان قد أمر بفتح تحقيق في هذه الصفقة.

وتابعت أنه بعد مضي 6 أشهر على انطلاق الاحتجاجات ومع دخول فصل الشتاء فإن عدد المشاركين في المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي يتقلص.

اعتقال أحد المشاركين في مظاهرة سابقة ضد نتنياهو بالقدس (رويترز)

اعتقالات
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص من مؤيدي نتنياهو في القدس المحتلة بتهمة الاعتداء على المتظاهرين ضده.

وبعد إغلاق عام مرتين بسبب تفشي وباء كورونا تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار كبيرة، فيما يظل مئات الآلاف من الإسرائيليين بلا وظائف، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وعلى الرغم من المظاهرات المستمرة ضده فإن استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أول أمس الجمعة أظهرت أن الأنباء عن زيارة نتنياهو السرية للسعودية وقرب تلقي إسرائيل لقاحات ضد كورونا رفعا شعبيته، بعد أن سجلت تراجعا في الفترة السابقة.

ووفق هذه الاستطلاعات، سيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على عدد أكبر من المقاعد في حال أجريت انتخابات مبكرة الآن، وسيتمكن بسهولة من تشكيل حكومة مع حلفائه من أقصى اليمين.

وكان نتنياهو لوح الخميس الماضي بانتخابات مبكرة، وذلك بسبب الخلافات بينه وبين شريكه وخصمه بيني غانتس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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