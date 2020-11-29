كورونا.. مداولات في الولايات المتحدة بشأن أولويات التطعيم والهند تعتزم إنتاج لقاح

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الأحد أكثر من 62.5 مليون مصاب، وفي الوقت الذي فرضت فيه مدينة سان فرانسيسكو الأميركية عددا من القيود للحد من تفشي الوباء تتواصل المداولات في الولايات المتحدة بشأن الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم أولا.

ووفقا لموقع ورلد ميتر المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى 62 مليونا و573 ألفا و187 إصابة عند الساعة 07:30 بتوقيت مكة المكرمة (04:30 بتوقيت غرينتش).

وبلغ عدد المتعافين في العالم 43 مليونا و193 ألفا و984، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و458 ألفا و305.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، حيث تتسارع وتيرة الإصابات لتبلغ -بحسب آخر الأرقام- 13 مليونا و610 آلاف و357 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 272 ألفا و254.

حصيلة الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة في ارتفاع (الفرنسية)

إجراءات وقيود

وللحد من تفشي الوباء أعلنت مدينة سان فرانسيسكو حظرا للتجول وقيودا أخرى اعتبارا من غد الاثنين بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وقال رئيس البلدية لوندون بريد أمس السبت إن المتاجر غير الأساسية ستغلق، وإن التجمعات ستحظر من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وهو إجراء سيظل ساريا حتى 21 ديسمبر/كانون الأول لمقبل.

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس قد حظرت الجمعة معظم التجمعات العامة والخاصة مؤقتا، وأتت القيود الجديدة في وقت تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا (غرب) إن "كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة باستثناء المراسم الدينية والمظاهرات" لفترة 3 أسابيع على الأقل حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أولويات التطعيم

وفي شأن متعلق بالتطعيمات، قال رئيس اللجنة الاستشارية للوقاية في الولايات المتحدة الأميركية خوزيه روميرو -خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)- إن المداولات لا تزال جارية بشأن الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا أولا.

وأضاف أن لدينا عددا من الفئات التي قد تستفيد من الجولة الأولى من التطعيم، ومن بين هؤلاء العاملون في قطاع الرعاية الصحية والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الأفراد الذين يعيشون في دور رعاية المسنين، وموظفو الطوارئ، بالإضافة إلى الموظفين الأساسيين، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

الهند تتوقع البدء بإنتاج اللقاح اعتبارا من بداية العام الجديد (رويترز)

حصيلة ولقاح

وفي الهند -الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات عالميا- تشير آخر الأرقام إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 9 ملايين و393 ألفا و39 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 136 ألفا و733.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة هندية عملاقة أمس السبت أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارئ لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال في الهند -وهو الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له- إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح "كوفيشيلد" (Covishield) الذي طورته شركة "أسترازينيكا" (AstraZeneca) بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تريد حكومته من 300 إلى 400 مليون جرعة بحلول يوليو/تموز من العام المقبل.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بلغ نسبة 70%، ثم قالت إن النسبة قفزت الى 90% عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات مما دفعها لدراسة تشديد القيود (الأوروبية)

قيود التباعد

في هذه الأثناء، ستبحث السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تشديد قيود التباعد الاجتماعي، للحد من الأنشطة الاقتصادية بعدما سجلت البلاد في الأيام القليلة الماضية أسرع انتشار لعدوى فيروس كورونا منذ الأيام الأولى لظهور الوباء.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا اليوم، وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا على مدار 3 أيام متتالية.

وتشهد الموجة الثالثة للوباء أعلى مستوى من الإصابات خلال نحو 9 أشهر.