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سياسة|قطر

تشمل مواد صحية وجهازين للكشف عن كورونا.. قطر ترسل شحنة مساعدات للخرطوم

قطر أرسلت شحنة مساعدات للخرطوم لمجابهة فيروس كورونا ودعم اللاجئين الإثيوبيين بالسودان (الهلال الأحمر القطري)
قطر أرسلت شحنة مساعدات للخرطوم لمجابهة فيروس كورونا ودعم اللاجئين الإثيوبيين بالسودان (الهلال الأحمر القطري)
29/11/2020
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آخر تحديث
29/11/2020
(مكة المكرمة) 01:10 PM

تعهد الأمين العام للهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي باستمرار دعم قطر الأوضاع الإنسانية في السودان، بعد وصول شحنة مساعدات قطرية لمطار الخرطوم أمس السبت.

وتحمل الطائرة القطرية مستلزمات صحية لمجابهة فيروس كورونا ومساعدات لدعم اللاجئين الإثيوبيين بالسودان.

واستقبل الطائرة في مطار الخرطوم عضو مجلس السيادة صديق تاور والقائم بالأعمال القطري بالسودان السفير طلال العنزي، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال تاور إن وصول شحنة المساعدات القطرية للخرطوم يأتي في إطار استمرار الدعم القطري لبلاده، سواء لمواجهة ضحايا الفيضانات والسيول الأخيرة، أو في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف تاور أن ذلك ليس مستغربا، حيث درجت قطر على تقديم الدعم والمساندة لإخوانها في السودان.

وكشفت الأمينة العامة للهلال الأحمر السوداني عفاف أحمد يحيى أن الدعم يتضمن مواد صحية ومعملية وجهازين للكشف عن فيروس كورونا.

وحتى أمس السبت، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 17 ألفا و404، منها 1235 وفاة، و10 آلاف و175 حالة تعاف.

والجمعة، أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا جراء المواجهات المسلحة التي اندلعت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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