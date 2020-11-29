ترامب يفقد الأمل بالوصول للمحكمة العليا.. إعادة الفرز في ويسكونسن تؤكد فوز بايدن وولاية بنسلفانيا ترفض دعوى للجمهوريين

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته في القدرة على الوصول إلى المحكمة العليا للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، وبينما أكدت إعادة الفرز في ولاية ويسكونسن فوز غريمه الديمقراطي جو بايدن، رفضت ولاية بنسلفانيا دعوى للجمهوريين.

وجدد ترامب -في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" (Fox News)- مزاعمه بأنه يملك أدلة على تزوير الانتخابات، ولكن القضاه لا يسمحون لمحاميه بعرض هذه الأدلة في المحاكم.

كما جدد تشكيكه في حصول جو بايدن على 80 مليون صوت، وقال ترامب إنه فاز بأصوات تفوق حاجته إلى الفوز بالرئاسة.

وذكر الرئيس المنتهية ولايته أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن، وقال إن "رأيي لن يتغير خلال 6 أشهر".

وذكرت مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي أن اللافت في حديث ترامب مع شبكة فوكس نيوز عن التزوير أنه اشتكى وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بسبب عدم تحركهما، وقال إنهم قد يكونون متورطين في التزوير.

وفي تطور جديد، أعلنت ولاية ويسكونسن الانتهاء من إعادة فرز الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج تؤكد فوز بايدن بالولاية في الانتخابات.

وكان ترامب قال إن إعادة فرز الأصوات في الولاية لا تتعلق باكتشاف أخطاء في العد، بل بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بطريقة غير قانونية.

وذكر ترامب أنه سيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز يوم الاثنين أو الثلاثاء، مضيفا "وجدنا العديد من الأصوات غير القانونية، ترقبوا".

وفي ولاية بنسلفانيا، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية كان قد قدمها عضو مجلس النواب الجمهوري مايك كيلي والمرشح للكونغرس شون بارنيل لإبطال نتائج الانتخابات في الولاية.

وكان الرئيس ترامب قد قال إنه سيستأنف الأحكام القضائية الصادرة في ولاية بنسلفانيا، التي أفشلت جهود فريقه القانوني في قلب نتائج الانتخابات.

كما أضاف ترامب -في تغريدة سابقة على تويتر- أن الاحتيال وعدم الشرعية يشكلان جزءا كبيرا من العملية الانتخابية في الولاية، حسب وصفه.

ومن المقرر أن يعقد المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل اجتماعا، كما ينتظر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

انتقال السلطة

في المقابل، يلتزم الرئيس المنتخب جو بايدن الصمت إزاء تغريدات ترامب وتصريحاته التي تشكك في نزاهة الانتخابات، ويؤكد فريقه أن عملية الانتقال السياسية تجري بسلاسة.

وقال مراسل الجزيرة في ديلاوير فادي منصور، إن كل ما يصدر عن ترامب لا يبدو أن له تأثيرا في فريق بايدن الذي يركز على المرحلة الانتقالية في مختلف المجالات، وعلى رأسها جائحة كورونا والاقتصاد.

وكان بايدن قال الثلاثاء الماضي إن فريقه تمكن من التنسيق مع إدارة ترامب بشأن جائحة كورونا، وخطط لتوزيع اللقاحات وملفات الأمن القومي منذ أن حصل على الضوء الأخضر يوم الاثنين لعملية الانتقال الرسمية.