أكدت السيطرة على إقليم تيغراي.. الرئيسة الإثيوبية: مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بالمعارك

أكدت الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي للجزيرة أن الجيش سيطر على ميكيلي، كما شددت على تمسك بلادها بمشروع سد النهضة، معتبرة أن مفاوضات هذا الملف لن تتأثر بأحداث إقليم تيغراي.

وأثناء زيارتها لدولة جيبوتي قالت الرئيسة الإثيوبية لمراسلة الجزيرة إن الجيش الفدرالي فرض سيادة القانون في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بالكامل، وإن الحرب قد انتهت.

وشددت ورق زودي على أن "الأقلية لا يمكن أن تحكم الأغلبية"، متهمة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي بزرع الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وفي رد على سؤال لمراسلة الجزيرة، قالت الرئيسة الإثيوبية "لن نتنازل عن حقنا في سد النهضة، فهو مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية"، معتبرة أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل كل الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضافت ورق زودي أن مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بعملية فرض سيادة القانون في إقليم تيغراي.

وأكد مراسل الجزيرة في أديس أبابا أن الجيش سيطر بالفعل على المدن الـ14 الرئيسية في الإقليم، ولكن بقيت بعض الجيوب خارج سيطرة الحكومة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر دبلوماسية أجنبية أن مسلحين من منطقة تيغراي أطلقوا صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وكالة رويترز قالت إن الخارجية الأميركية أفادت في تغريدة على تويتر بوصول أنباء عن وقوع 6 انفجارات في أسمرا بوقت متأخر مساء السبت.

كما أعلنت السفارة الأميركية في إريتريا عن وقوع 6 انفجارات ليل السبت، داعية في بيان الأميركيين المقيمين إلى توخي الحذر والبقاء في منازلهم، ومحذرة الأميركيين خارج إريتريا من السفر إليها في الوقت الحالي.

وأعلن الجيش الإثيوبي أمس سيطرته على مدينة ميكيلي، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تمت بكل دقة وعناية لضمان سلامة المدنيين والمؤسسات، وذلك بعد 24 يوما من المعارك.

أما زعيم جبهة تحرير تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل فقال أمس إن قواته ستواصل قتال الحكومة، مضيفا في رسالة لرويترز أن "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية".