البث الحي
سياسة

أكدت السيطرة على إقليم تيغراي.. الرئيسة الإثيوبية: مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بالمعارك

29/11/2020

أكدت الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي للجزيرة أن الجيش سيطر على ميكيلي، كما شددت على تمسك بلادها بمشروع سد النهضة، معتبرة أن مفاوضات هذا الملف لن تتأثر بأحداث إقليم تيغراي.

وأثناء زيارتها لدولة جيبوتي قالت الرئيسة الإثيوبية لمراسلة الجزيرة إن الجيش الفدرالي فرض سيادة القانون في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بالكامل، وإن الحرب قد انتهت.

وشددت ورق زودي على أن "الأقلية لا يمكن أن تحكم الأغلبية"، متهمة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي بزرع الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وفي رد على سؤال لمراسلة الجزيرة، قالت الرئيسة الإثيوبية "لن نتنازل عن حقنا في سد النهضة، فهو مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية"، معتبرة أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل كل الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضافت ورق زودي أن مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بعملية فرض سيادة القانون في إقليم تيغراي.

وأكد مراسل الجزيرة في أديس أبابا أن الجيش سيطر بالفعل على المدن الـ14 الرئيسية في الإقليم، ولكن بقيت بعض الجيوب خارج سيطرة الحكومة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر دبلوماسية أجنبية أن مسلحين من منطقة تيغراي أطلقوا صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وكالة رويترز قالت إن الخارجية الأميركية أفادت في تغريدة على تويتر بوصول أنباء عن وقوع 6 انفجارات في أسمرا بوقت متأخر مساء السبت.

كما أعلنت السفارة الأميركية في إريتريا عن وقوع 6 انفجارات ليل السبت، داعية في بيان الأميركيين المقيمين إلى توخي الحذر والبقاء في منازلهم، ومحذرة الأميركيين خارج إريتريا من السفر إليها في الوقت الحالي.

وأعلن الجيش الإثيوبي أمس سيطرته على مدينة ميكيلي، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تمت بكل دقة وعناية لضمان سلامة المدنيين والمؤسسات، وذلك بعد 24 يوما من المعارك.

أما زعيم جبهة تحرير تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل فقال أمس إن قواته ستواصل قتال الحكومة، مضيفا في رسالة لرويترز أن "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الحرب الإثيوبية.. جبهة تيغراي تحفر الخنادق حول ميكيلي وآبي أحمد يواصل الهجوم ويرفض التدخل الخارجي

شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة على رفض أي تدخل خارجي في الحرب الدائرة بالبلاد، وأصدر أوامره للجيش بالسيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، بينما تعهدت جبهة تحرير تيغراي بمواصلة القتال.

المزيد من سياسة

بالتزامن مع اليوم العالم للتضامن مع فلسطين.. أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أردوغان: سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد إخوتنا الفلسطينيين (رويترز)

في إطار جولة تشمل مصر أيضا.. عباس يلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني

الملك الأردني (يسار) جدد تأكيد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني (الأناضول-أرشيف)

بعد يومين على اغتيال فخري زاده.. برلمان إيران يقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

جلسة سابقة للبرلمان الإيراني (الأناضول)

في أول زيارة له لجنوب السودان.. إلى ماذا يطمح السيسي؟

سلفاكير في استقبال السيسي أمس بزيارته الأولى لدولة جنوب السودان (رويترز)
الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

باحثون إسبان يكشفون 3 أعراض جديدة ومبكرة جدا لعدوى كورونا

إحدى طرق دخول فيروس كورونا المستجد للجسم هي ظهارة الأنف (شترستوك)

ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

المصاعد ذات الإطلالة البانورامية تربط طوابق مجمع إستينيا بارك في إسطنبول (صحيفة سوزجو التركية)

ميديا بارت: اعتماد الأئمة.. ماكرون يفشل في تجديد الإسلام بفرنسا

صلاة الجمعة في جامع باريس الكبير (غيتي)