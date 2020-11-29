مستوطن يدهس بسيارته امرأة وطفلين قرب المسجد الإبراهيمي

غابة بنادق وأسلاك شائكة وبوابات إلكترونية وحواجز عسكرية تفصل بين من يعيشون حياة القرن 21 بكافة كمالياتها، وآخرين يكافحون للحفاظ على نمط حياة لا تتجاوز منتصف القرن العشرين.
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مستوطنا دهس بسيارته امرأة فلسطينية وطفلين عند أحد الحواجز القريبة من المسجد الإبراهيمي، في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأسفر الاعتداء عن جرح المعلمة أسماء السلايمة وطفلتها سدين، وابن شقيقتها مجد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخليل الحكومي.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر المستوطن تحيط به عناصر من القوات الإسرائيلية في المكان، وقد ظهر في إحدى الصور يرفع علامة النصر تباهيا بدهس الفلسطينيين.
مستوطن إسرائيلي يدهس سيدة وطفلين من عائلة السلايمة عند المسجد الإبراهيمي بالخليل pic.twitter.com/euSadB6JHv
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2020
مراسلنا:
مستوطن يدهس طفلين وسيدة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل pic.twitter.com/RpwED6HSPx
— وكالة سند للأنباء (@snadnews) November 29, 2020