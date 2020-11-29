مستوطن يدهس بسيارته امرأة وطفلين قرب المسجد الإبراهيمي

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مستوطنا دهس بسيارته امرأة فلسطينية وطفلين عند أحد الحواجز القريبة من المسجد الإبراهيمي، في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأسفر الاعتداء عن جرح المعلمة أسماء السلايمة وطفلتها سدين، وابن شقيقتها مجد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخليل الحكومي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر المستوطن تحيط به عناصر من القوات الإسرائيلية في المكان، وقد ظهر في إحدى الصور يرفع علامة النصر تباهيا بدهس الفلسطينيين.

مستوطن إسرائيلي يدهس سيدة وطفلين من عائلة السلايمة عند المسجد الإبراهيمي بالخليل pic.twitter.com/euSadB6JHv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2020