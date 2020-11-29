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سياسة|فلسطين

مستوطن يدهس بسيارته امرأة وطفلين قرب المسجد الإبراهيمي

الخليل تشهد اعتداءات متكررة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين (الأناضول)
الخليل تشهد اعتداءات متكررة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين (الأناضول)
29/11/2020

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مستوطنا دهس بسيارته امرأة فلسطينية وطفلين عند أحد الحواجز القريبة من المسجد الإبراهيمي، في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأسفر الاعتداء عن جرح المعلمة أسماء السلايمة وطفلتها سدين، وابن شقيقتها مجد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخليل الحكومي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر المستوطن تحيط به عناصر من القوات الإسرائيلية في المكان، وقد ظهر في إحدى الصور يرفع علامة النصر تباهيا بدهس الفلسطينيين.

 

المصدر : خدمة سند

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