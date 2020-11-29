البث الحي
سياسة|بحرين

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن دفء العلاقات.. وفد بحريني ثان خلال أسبوعين إلى تل أبيب

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير شبات في المنامة (الأناضول-أرشيف)
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير شبات في المنامة (الأناضول-أرشيف)
29/11/2020

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن وفدا بحرينيا رسميا سيزور إسرائيل الثلاثاء، وهو الوفد الرسمي الثاني خلال أسبوعين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

وسيكون الوفد البحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي -كما تقول الإذاعة- ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن وصول وفدين من البحرين إلى تل أبيب، خلال أسبوعين، يشير إلى دفء العلاقات بين الجانبين.

وقد نقلت عن مصادر سياسية أن الزيارة قد تشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والمنامة.

وكان الوزير الزياني التقى الأسبوع الماضي رئيسَ مجلس إدارة وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية، والرئيسَ التنفيذي لبنك هبوعليم أكبر بنوك إسرائيل.

وأوردت وكالة أنباء البحرين أن الزياني اجتمع مع أديف باروخ رئيس المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، وأعضاء آخرين بالوفد التجاري الإسرائيلي الذي يزور المملكة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بافتتاح سفارة بالعاصمة المنامة في الرابع من الشهر المقبل.

وأشارت أيضا إلى أن البحرين قدمت طلبا رسميا للسلطات الإسرائيلية لفتح سفارة لها في تل أبيب.

يُذكر أن إسرائيل وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض الأميركي، برعاية الرئيس المنصرف دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

استكمالا للاحتفال بالتطبيع.. لقاء وزاري أميركي بحريني إسرائيلي في القدس الأربعاء القادم

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية وأميركية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيشارك، الأربعاء ،في قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالقدس.

وسط أنباء عن تأجيل زيارة نتنياهو للمنامة.. الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا من العائلة الحاكمة بالبحرين

يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم، الخميس، وفدا من العائلة الحاكمة في البحرين، وسط أنباء عن مطالبة المنامة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته التي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

المزيد من سياسة

نتنياهو بصدد زيارة القاهرة للتطبيع الاقتصادي والسيسي يستقبل عباس ويؤكد على محورية القضية الفلسطينية

لقاء سابق بين الرئيسين المصري (يمين) والفلسطيني (الأناضول)

لم تلتزم أدب الفتوى.. رفض ماليزي لوصف هيئة كبار علماء السعودية جماعة الإخوان بالإرهاب

الهيئة تجاهلت فكر جماعة الإخوان الوسطي وتاريخها في مواجهة حقبة الاستعمار (رويترز)

إهانات متكررة آخرها من وزير الآثار.. هل يحتقر نظام السيسي إعلامه؟

صحفيون ومصورون يحتجون أمام نقابتهم على قتل واعتقال زملائهم (رويترز)

تعداد السكان.. إدارة ترامب تخوض آخر معاركها في المحكمة العليا

ترامب عيّن القاضية المحافظة إيمي كوني باريت (يمين) في المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي (الأوروبية)
الأكثر قراءة

جنازته تقدمها الجنرالات.. فخري زاده "اغتيل في 3 دقائق" بعملية نفذت عن بعد وإسرائيل تدعو مواطنيها للحذر

الجنازة اقتصرت على كبار القادة العسكريين والسياسيين (الأناضول نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية)

هذا ما يخشاه ترامب.. ماذا يعني تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة الأميركية؟

كونها أول وزيرة للخزانة في الولايات المتحدة تحظى جانيت يلين المنتمية للشق الديمقراطي بالاحترام في صفوف الجمهوريين (رويترز)

مشاهدات غير مسبوقة.. "طيف إسطنبول" يثير ضجة فكرية في تركيا

مسلسل "طيف إسطنبول" في صدارة العروض الأكثر مشاهدة في تركيا والعالم العربي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)