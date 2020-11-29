الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن دفء العلاقات.. وفد بحريني ثان خلال أسبوعين إلى تل أبيب

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن وفدا بحرينيا رسميا سيزور إسرائيل الثلاثاء، وهو الوفد الرسمي الثاني خلال أسبوعين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

وسيكون الوفد البحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي -كما تقول الإذاعة- ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن وصول وفدين من البحرين إلى تل أبيب، خلال أسبوعين، يشير إلى دفء العلاقات بين الجانبين.

وقد نقلت عن مصادر سياسية أن الزيارة قد تشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والمنامة.

وكان الوزير الزياني التقى الأسبوع الماضي رئيسَ مجلس إدارة وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية، والرئيسَ التنفيذي لبنك هبوعليم أكبر بنوك إسرائيل.

وأوردت وكالة أنباء البحرين أن الزياني اجتمع مع أديف باروخ رئيس المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، وأعضاء آخرين بالوفد التجاري الإسرائيلي الذي يزور المملكة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بافتتاح سفارة بالعاصمة المنامة في الرابع من الشهر المقبل.

وأشارت أيضا إلى أن البحرين قدمت طلبا رسميا للسلطات الإسرائيلية لفتح سفارة لها في تل أبيب.

يُذكر أن إسرائيل وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض الأميركي، برعاية الرئيس المنصرف دونالد ترامب.