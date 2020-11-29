أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى بهجومين استهدفا قاعدة للجيش بغزنة وموكبا في زابل

هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش في أفغانستان اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل 26 عنصرا أمنيا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أفاد مسؤولون، في هجوم يعد بين الأكثر دموية ضد القوات الأفغانية على مدى الأشهر الأخيرة.

ووقع الهجوم على أطراف عاصمة ولاية غزنة (شرق) التي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية.

وقال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت لوكالة الصحافة الفرنسية "تلقينا 26 جثة وجريحا واحدا حتى الآن، جميعهم عناصر أمن".

كما أكد عضو مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري الحصيلة.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن الانتحاري فجر سيارة مليئة بالمتفجرات في غزنة، دون أن يذكر أي حصيلة للضحايا.

من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر أمني أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون في هجوم انتحاري بولاية زابل جنوبي البلاد.

وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الولاية نجا من الهجوم الذي استهدف موكبه.