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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مدير الأمن الإلكتروني السابق: ادعاءات ترامب عن تزوير الانتخابات هزلية

أنصار ترامب في بنسلفانيا يحتجون ضد ما يعتبرونه "سرقة" و"تزويرا" للانتخابات (الفرنسية)
أنصار ترامب في بنسلفانيا يحتجون ضد ما يعتبرونه "سرقة" و"تزويرا" للانتخابات (الفرنسية)
28/11/2020

وصف مدير الأمن الإلكتروني الأميركي، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب لقوله إن انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني كانت أدق انتخابات في التاريخ الأميركي، مزاعم ترامب عن حدوث تزوير في الانتخابات بأنها ادعاءات "هزلية".

وقال كريس كريبس المدير السابق لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بوزارة الأمن الداخلي أمس الجمعة في حديث لبرنامج (60 دقيقة) الذي تذيعه محطة "سي بي إس" (CBS)، إن المزاعم عن تلاعب دول أجنبية في أنظمة تسجيل الأصوات لا أساس لها من الصحة.

وكانت سيدني باول، محامية ترامب التي نأى فريقه القانوني بنفسه عنها الأسبوع الماضي، قد تحدثت عن نظرية مؤامرة مفادها أن أنظمة تصويت تم ابتكارها في فنزويلا بأمر من رئيسها الراحل هوغو تشافيز ساهمت في قلب نتيجة الانتخابات الأميركية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وزعمت هي وآخرون أن آلات التصويت قلبت الأصوات من ترامب إلى بايدن، وأن بعض المعلومات عن نظام التصويت في الولايات المتحدة جرى تخزينها على خوادم في ألمانيا.

الثقة في الانتخابات

وقال كريبس في مقتطف بثته قناة "سي بي إس" -وسيتم بث المقابلة بالكامل يوم غد الأحد- "جميع الأصوات في الولايات المتحدة الأميركية يتم عدها في الولايات المتحدة الأميركية".

وأقال ترامب المديرَ السابق لوكالة الأمن الإلكتروني كريس كريبس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن وصف الانتخابات بأنها "الأدق في التاريخ الأميركي".

وقال كريبس "لا دليل على حد علمي بتلاعب قوة أجنبية ما، في أي آلة"، واصفا هذه المزاعم بأنها "ادعاءات هزلية". وأضاف "يجب أن يثق الشعب الأميركي 100% في تصويته".

وفاز بايدن في الانتخابات بحصوله على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، كما أنه يتفوق على ترامب بأكثر من 6 ملايين صوت في التصويت الشعبي.

ويواصل ترامب ومحاموه الادعاء -دون سند- أن الانتخابات سُرقت منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق، وأنه هو الفائز.

المصدر : رويترز

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