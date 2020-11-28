البث الحي
سياسة|باكستان

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية التأشيرات

وزير الخارجية الباكستاني التقى وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي في النيجر (الأناضول)
وزير الخارجية الباكستاني التقى وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي في النيجر (الأناضول)
28/11/2020

طالبت باكستان اليوم السبت من الإمارات إيجاد حل لقضية تعليق أبو ظبي منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول، وبينها باكستان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في النيجر، وفق مراسل الأناضول.

وأبلغ قرشي الوزيرة الإماراتية -حيث يعيش نحو 1.5 مليون باكستاني- المصاعب التي تواجه مواطني بلاده بسبب قيود أبو ظبي على التأشيرة، داعيا لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع على الأمر أن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية، لكن المصدر لم يورد تفاصيل عن هذه الاعتبارات الأمنية.

وأشارت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي -واطلعت عليها رويترز- إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، منها الصومال وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وتونس وتركيا.

وعلّق دبلوماسي لرويترز بأن الإمارات علاقاتها متوترة مع بعض الدول المشمولة في الحظر، ومنها تركيا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

التطبيع التجاري بين الإمارات وإسرائيل.. 28 رحلة طيران أسبوعية وإعفاء للتأشيرات وحوافز للمستثمرين

رغم أن التحالف الإسرائيلي الإماراتي يحمل في طياته وجوهره أبعادا أمنية وإستراتيجية، فإن تل أبيب تسابق الزمن لاستغلال الطاقات الاقتصادية والتجارية الكامنة وراء تطبيع العلاقات بين الجانبين.

إعفاء متبادل للتأشيرات بين الإمارات وإسرائيل.. والمغردون: الاتفاق نتاج سنوات من التطبيع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، وأضاف أن إسرائيل سترتبط بالإمارات عن طريق العديد من رحلات الطيران المباشرة.

المزيد من سياسة

زيادة الحوادث بين موسكو وواشنطن.. مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية بالبحر الأسود

مقاتلة "إف-22" الأميركية تعترض قاذفة روسية فوق أجواء ولاية ألاسكا (الجيش الأميركي)

إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي والمقاتلون يؤكدون أنهم سيواصلون الحرب

الجيش الإثيوبي سيطر على كامل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (وكالة الأنباء الأوروبية)

إندونيسيا.. برلمانيون يطالبون بإلغاء قرار يسمح للإسرائيليين بالحصول على تأشيرات دخول

الرئيس جوكو ويدودو خلال جلسة بالبرلمان بمناسبة عيد الاستقلال (رويترز)

يراه المحتجون تهديدا للحرية العامة.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ورافضي قانون "الأمن الشامل"

جانب من المواجهة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين بساحة لابستيه في باريس (الأوروبية)
الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

اغتيال العالم النووي الإيراني.. دعوات دولية للتهدئة والاتحاد الأوروبي يتحدث عن عمل إجرامي

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي دعا إلى تجنب التصعيد عقب مقتل فخري زاده (رويترز)

ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

المصاعد ذات الإطلالة البانورامية تربط طوابق مجمع إستينيا بارك في إسطنبول (صحيفة سوزجو التركية)

سأقلق حين أراه مبتسما.. كلوب يبرر غضب محمد صلاح عقب استبداله

صلاح بدا غاضبا عند استبداله في مباراة ليفربول وبرايتون (غيتي)