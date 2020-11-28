باكستان تطلب من الإمارات حل قضية التأشيرات

طالبت باكستان اليوم السبت من الإمارات إيجاد حل لقضية تعليق أبو ظبي منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول، وبينها باكستان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في النيجر، وفق مراسل الأناضول.

وأبلغ قرشي الوزيرة الإماراتية -حيث يعيش نحو 1.5 مليون باكستاني- المصاعب التي تواجه مواطني بلاده بسبب قيود أبو ظبي على التأشيرة، داعيا لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع على الأمر أن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية، لكن المصدر لم يورد تفاصيل عن هذه الاعتبارات الأمنية.

وأشارت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي -واطلعت عليها رويترز- إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، منها الصومال وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وتونس وتركيا.

وعلّق دبلوماسي لرويترز بأن الإمارات علاقاتها متوترة مع بعض الدول المشمولة في الحظر، ومنها تركيا.