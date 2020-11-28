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سياسة|تركيا

الأول منذ مقتل خاشقجي.. اجتماع بين وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي

جاويش أوغلو أكد على أهمية العلاقات بين أنقرة والرياض (مواقع التواصل)
جاويش أوغلو أكد على أهمية العلاقات بين أنقرة والرياض (مواقع التواصل)
28/11/2020

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد حاليا في العاصمة النيجرية نيامي.

ونقل مراسل الجزيرة أن الوزير التركي أثنى على استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين، التي عقدت مؤخرا في السعودية عبر تقنية الفيديو بسبب تدابير جائحة كورونا.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي منذ أزمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال أوغلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه عقد "اجتماعا صادقا" مع نظيره السعودي.

وأكد أوغلو على أهمية العلاقات بين أنقرة والرياض، وكتب مرفقا بتغريدته صورة لهما يحييان بعضهما بعضا "إن الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية لن تفيد بلداننا فحسب، بل منطقتنا بأسرها".

وجاءت المحاولة الرسمية لإصلاح العلاقات بين البلدين بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز في عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن العلاقات بين القوتين الإقليميتين وصلت إلى أدنى مستوى لها بعد مقتل خاشقجي، كما كانت أنقرة والرياض على خلاف حول السياسات المتعلقة بالصراعين الليبي والسوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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