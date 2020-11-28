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سياسة|إيران

مدير "سي آي إيه" السابق: اغتيال العالم الإيراني عمل إجرامي متهور

المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان دعا الإيرانيين للحكمة والتعقل (رويترز)
المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان دعا الإيرانيين للحكمة والتعقل (رويترز)
28/11/2020

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) جون برينان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بـ"العمل الإجرامي المتهور للغاية".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها برينان أمس الجمعة في حسابه الشخصي على تويتر.

وقال برينان "كان عملا إجراميا متهورا للغاية، وينطوي على مخاطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، وسيكون من الحكمة على القادة الإيرانيين انتظار عودة قيادة أميركية مسؤولة إلى المسرح الدولي، ومقاومة الرغبة في الرد على الجناة المفترضين".

وأضاف "لا أعلم إن كانت حكومة أجنبية سمحت أو نفذت مقتل فخري زاده، لكن عملا كهذا ترعاه دولة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسيشجع المزيد من الحكومات على هجمات مميتة كهذه ضد مسؤولين أجانب".

وأشار إلى أن هذه الاغتيالات "تختلف عن الضربات التي توجه لقادة الإرهاب والجماعات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وهي ليست دولا ذات سيادة، هم مقاتلون غير شرعيين بموجب القانون الدولي، ويمكن استهدافهم من أجل وقف هجمات إرهابية مميتة".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة سيارة تقل فخري زاده أصيب على إثرها بجروح خطيرة، ثم استشهد".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر إن "هناك أدلة مهمة بشأن ضلوع إسرائيل في اغتيال زاده".

المصدر : وكالة الأناضول

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