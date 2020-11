مدير "سي آي إيه" السابق: اغتيال العالم الإيراني عمل إجرامي متهور

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) جون برينان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بـ"العمل الإجرامي المتهور للغاية".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها برينان أمس الجمعة في حسابه الشخصي على تويتر.

وقال برينان "كان عملا إجراميا متهورا للغاية، وينطوي على مخاطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، وسيكون من الحكمة على القادة الإيرانيين انتظار عودة قيادة أميركية مسؤولة إلى المسرح الدولي، ومقاومة الرغبة في الرد على الجناة المفترضين".

وأضاف "لا أعلم إن كانت حكومة أجنبية سمحت أو نفذت مقتل فخري زاده، لكن عملا كهذا ترعاه دولة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسيشجع المزيد من الحكومات على هجمات مميتة كهذه ضد مسؤولين أجانب".

This was a criminal act & highly reckless. It risks lethal retaliation & a new round of regional conflict.

Iranian leaders would be wise to wait for the return of responsible American leadership on the global stage & to resist the urge to respond against perceived culprits. https://t.co/0uZhyBTM3S

— John O. Brennan (@JohnBrennan) November 27, 2020