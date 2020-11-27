في نكسة جديدة لترامب.. بنسلفانيا ترفض استئناف حملته والرئيس المنتهية ولايته يتراجع ويشترط لدخول بايدن البيت الأبيض

رفضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأميركية دعوى قضائية تقدمت بها حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لاستئناف حكم بشأن خروق في التصويت، وكان ترامب تراجع عن موقف أدلى به أمس الخميس.

وتضمنت هذه الدعوى إلغاء آلاف الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد، وتأجيل تصديق الولاية على نتائج الفرز.

ويشكل الحكم الصادر بالإجماع، الذي كتب نصه قاض عينه ترامب نفسه، انتكاسة لجهود الرئيس المنتهية ولايته بإطالة أمد تصديق ولايات عدة على نتائج الفرز، والتشكيك في الانتخابات.

وجاء في الحكم أن الاتهامات -التي ساقتها حملة ترامب حول حصول خروق في الانتخابات- تفتقد إلى الأدلة.

وأظهرت الثلاثاء النتائج النهائية لفرز البطاقات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن بـ81 ألف صوت بين 6.9 ملايين بطاقة اقتراع، بعدما تأكد الاثنين فوزه في ولاية ميشيغان.

يشار إلى أنه، بالانتخابات الرئاسية عام 2016، فاز ترامب في هذه الولاية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنحو 44 ألف صوت.

تراجع ترامب

من جانبه، قال ترامب في تغريدة عبر تويتر اليوم الجمعة إن منافسه بايدن قد يدخل البيت الأبيض فقط في حال تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت -التي يقول إنه حاز عليها في الانتخابات- جميعها شرعية وغير مزورة.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته أن ما حصل من "تزوير كبير" في ديترويت وأتلانتا وفيلادلفيا وميلواكي يظهر أن بايدن يواجه مشكلة كبيرة لا يمكن حلها.

وتمثل تلك التغريدة تراجعا لترامب عما أدلى به في تغريدة أكد فيها أمس الخميس أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوّت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب (بايدن) في تصريح يعد الأقرب إلى إقراره بالهزيمة.

واستدرك ترامب -في حديث مع عناصر من القوات الأميركية في الخارج بمناسبة عيد الشكر أمس- قائلا "لكنني أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث من الآن وحتى 20 يناير/كانون الثاني" المقبل.

كما جدد تشكيكه في نتائج الانتخابات، وقال إن أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحوّلت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن "وكأننا في دولة من العالم الثالث" مضيفا أن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت، وأن الأرقام زائفة والانتخابات مزورة.

ومن المقرر أن يعقد المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل اجتماعا، كما أن من المنتظر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

انتقال السلطة

وفي حين يلتزم الرئيس المنتخب الصمت إزاء تصريحات ترامب وتغريداته، تمضي عملية الانتقال السياسي بسلاسة، وفق ما صرح به فريق بايدن الانتقالي، الذي سيتمكن من استخدام ملايين الدولارات ضمن الاستعدادات لتولي الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان بايدن قال الثلاثاء إن فريقه تمكن من التنسيق مع إدارة ترامب بشأن جائحة كورونا، وخطط لتوزيع اللقاحات وملفات الأمن القومي، منذ أن حصل على الضوء الأخضر يوم الاثنين لعملية الانتقال الرسمية.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن إنه حقق تقدما كبيرا منذ موافقة وكالة الخدمات العامة على الشروع في إجراءات الانتقال، وأضاف أنه ستكون هناك إعلانات جديدة للمناصب العليا بإدارته خلال الأسابيع المقبلة.

وقدم الرئيس المنتخب سياسته الخارجية وفريقه للأمن القومي الثلاثاء الماضي، في إطار خطوات انتقال رسمية صوب البيت الأبيض، بعد أن تغلب على الرئيس الجمهوري (ترامب).