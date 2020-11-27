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سياسة|أفغانستان

أستراليا.. 13 جنديا يواجهون الطرد بعد تقرير عن عمليات قتل بأفغانستان

قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال آنغوس كامبل متحدثا عن التقرير الذي يشير إلى المخالفات التي ارتكبتها القوات الأسترالية في أفغانستان (غيتي إيميجز)
قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال آنغوس كامبل متحدثا عن التقرير الذي يشير إلى المخالفات التي ارتكبتها القوات الأسترالية في أفغانستان (غيتي إيميجز)
27/11/2020

قال قائد الجيش الأسترالي اليوم، الجمعة، إنه تم إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة، بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.

وذكر تقرير مستقل تم نشره الأسبوع الماضي في صيغة منقحة أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا عزل على يد 19 جنديا أستراليا.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من المفتش العام للدفاع، عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا.

وتحت ضغط متصاعد، قال الفريق ريك بور، قائد الجيش الأسترالي، إن 13 من الجنود الحاليين صدرت لهم إخطارات بموجب إجراءات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء خدمتهم، موضحا أن الجنود لديهم مهلة أسبوعين للرد على الإخطار.

وكان أكبر مسؤول عسكري أسترالي قد وجه اعتذارا إلى أفغانستان الأسبوع الماضي بعد نشر التقرير.

وأفاد التقرير الذي تناول سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و2016 بأن كبار القادة أجبروا الجنود الجدد على قتل الأسرى العزل؛ لكي يتعودوا على القتل.

المصدر : رويترز

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