أردوغان: الاتفاقيات مع دولة قطر مهمة لتحقيق أهداف البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توقيع الاتفاقيات مع دولة قطر مهم لتحقيق أهداف البلدين، وذلك بعد يوم من انعقاد أعمال اللجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية في أنقرة.

من جهته، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه أجرى جولة ناجحة من المباحثات مع أردوغان بشأن الشراكة القطرية التركية، وإنه تم الاتفاق على توظيف مزيد من إمكانيات البلدين لتوطيد تلك الشراكة لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وأضاف أمير قطر أنه والرئيس التركي تبادلا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

ووصل أمير قطر إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الخميس، للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، حيث عقد مع الرئيس التركي اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود من البلدين، قبل أن يشارك الرئيس التركي وأمير قطر في مراسم توقيع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

أجريت مع أخي الرئيس @RTErdogan في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية. pic.twitter.com/eJmkWqrfB4 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2020

وتضمنت الاتفاقيات مذكرة شراء حصة من "مجمع إستنيا بارك" التجاري، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار و"شركة هاليك ألتون" للاستثمار المحتمل في "مشروع القرن الذهبي"، ومذكرة شراء حصة من بورصة إسطنبول.

وقال صندوق الثروة السيادي التركي أمس الخميس إنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار، لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول.

وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة.

كما وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني البيان الختامي لاجتماع الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

يشار إلى أن اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.

وانعقدت 5 دورات منذ عام 2015 بالتبادل بين البلدين، عقدت الثانية في طرابزون بتركيا (2016)، والثالثة في الدوحة (2017)، والرابعة بإسطنبول (2018)، والخامسة بالدوحة (2019).​​​​​​​