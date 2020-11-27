البث الحي
سياسة|قطر

أردوغان: الاتفاقيات مع دولة قطر مهمة لتحقيق أهداف البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الأناضول)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الأناضول)
27/11/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توقيع الاتفاقيات مع دولة قطر مهم لتحقيق أهداف البلدين، وذلك بعد يوم من انعقاد أعمال اللجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية في أنقرة.

من جهته، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه أجرى جولة ناجحة من المباحثات مع أردوغان بشأن الشراكة القطرية التركية، وإنه تم الاتفاق على توظيف مزيد من إمكانيات البلدين لتوطيد تلك الشراكة لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وأضاف أمير قطر أنه والرئيس التركي تبادلا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

ووصل أمير قطر إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الخميس، للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، حيث عقد مع الرئيس التركي اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود من البلدين، قبل أن يشارك الرئيس التركي وأمير قطر في مراسم توقيع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وتضمنت الاتفاقيات مذكرة شراء حصة من "مجمع إستنيا بارك" التجاري، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار و"شركة هاليك ألتون" للاستثمار المحتمل في "مشروع القرن الذهبي"، ومذكرة شراء حصة من بورصة إسطنبول.

وقال صندوق الثروة السيادي التركي أمس الخميس إنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار، لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول.

وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة.

كما وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني البيان الختامي لاجتماع الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

يشار إلى أن اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.

وانعقدت 5 دورات منذ عام 2015 بالتبادل بين البلدين، عقدت الثانية في طرابزون بتركيا (2016)، والثالثة في الدوحة (2017)، والرابعة بإسطنبول (2018)، والخامسة بالدوحة (2019).​​​​​​​

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مظاهرة حاشدة للتيار الصدري في بغداد دعما للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

الآلاف تجمهروا في ساحة التحرير استجابة لنداء الصدر (رويترز)

تضم وحدة رصد للطائرات المسيرة.. صحيفة بريطانية تكشف: بريطانيا تنشر قواتها سرا بالسعودية

حقل خريص النفطي الذي تقول السعودية إنه تعرض لهجمات جوية في وقت سابق (الأوروبية)

فرنسا.. ماكرون "مصدوم جدا" من صور ضرب أفراد الشرطة رجلا أسود البشرة

ميشال زيلكر وهو يتوجه لمقر المفتش العام للشرطة الفرنسية لتقديم شكوى ضد أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه (أسوشيتد برس)

بعد هجوم أرامكو.. طائرات التحالف السعودي الإماراتي تقصف صنعاء ومحيطها

غارة شنها التحالف سابقا على موقع عسكري في صنعاء (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

الإيزيديون في العراق منغلقون ولا يقبلون دخول أحد في دينهم.. يعبدون الشيطان أم الشمس؟

رجال دين إيزيديون أثناء تلاوة الأقاويل الدينية (الجزيرة نت)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

من داخل الملعب.. أبرز ضحايا مارادونا يسردون قصة لقطة تحدّت الفيزياء

هدف مارادونا في مرمى إنجلترا كان أبرز لقطة في مسيرة النجم الأرجنتيني الراحل (غيتي)

فنانون يفخرون برفض التطبيع وآخرون أعلنوا دعمهم

مواقف بعض الممثلين من التطبيع أثرت على حياتهم الفنية (وكالات)