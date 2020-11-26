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وسط أنباء عن تأجيل زيارة نتنياهو للمنامة.. الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا من العائلة الحاكمة بالبحرين

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (يمين) في زيارته لإسرائيل قبل أيام (وكالة الأناضول)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (يمين) في زيارته لإسرائيل قبل أيام (وكالة الأناضول)
26/11/2020

يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم، الخميس، وفدا من العائلة الحاكمة في البحرين بعد اتفاق التطبيع بين الطرفين، وسط أنباء عن مطالبة المنامة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته المقررة الأسبوع المقبل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، خالد بن خليفة آل خليفة، هو من يترأس الوفد البحريني.

وكانت الهيئة أعلنت أن إسرائيل ستفتتح سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن البحرين قدمت طلبا رسميا للسلطات الإسرائيلية لفتح سفارة لها في تل أبيب.

وفي هذه الأثناء، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث برسالة تعازي لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس الوزراء الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هذا الشهر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق، اليوم، عن طلب البحرين من نتنياهو تأجيل زيارته، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل للمنامة إلى موعد لاحق.

وأوضحت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن أسباب طلب المنامة تأجيل زيارة نتنياهو غير معروفة؛ لكنها أشارت إلى أن المسؤولين البحرينيين طلبوا أن تكون الزيارة ضمن زيارة مشتركة تشمل أبوظبي والمنامة.

وكان نتنياهو أعلن أنه تلقى دعوة من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لزيارة المنامة، وذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها معه الثلاثاء.

وبسبب تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، ألغيت أيضا زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي للمنامة، وفق باراك رافيد المراسل الدبلوماسي بموقع "والا" العبري.

وضمن تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين الجانبين بعد إعلان التطبيع، التقى وزير الصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني أمس، الأحد، برئيس مجلس إدارة وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية والرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، أكبر بنوك إسرائيل.

وأوردت وكالة أنباء البحرين أن الوزير الزياني اجتمع مع أديف باروخ رئيس المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي وأعضاء آخرين بالوفد التجاري الإسرائيلي، الذي يزور المملكة.

يشار إلى أن إسرائيل وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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