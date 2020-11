فريق "أوبامي" لعالم "ترامبي".. كيف يتعامل الجمهوريون مع اختيارات بايدن؟

خلال المقابلة الصحفية الأولى منذ إعلان فوزه بانتخابات 2020 مع ليستر هولت من شبكة "إن بي سي" (NBC) أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن رئاسته "ليست ولاية ثالثة لأوباما"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وهو من نفس حزب بايدن (الحزب الديمقراطي).

وأضاف بايدن "نحن نواجه عالما مختلفا تماما عما واجهناه في إدارة أوباما، لقد غيّر الرئيس ترامب المشهد، وبدلا من شعار "أميركا أولا" أصبحت "أميركا وحدها"".

وجاءت اختيارات بايدن لفريق السياسة الخارجية بصورة كاملة حتى الآن من مسؤولين سابقين في إدارة أوباما الذي كان بايدن نائبا له لمدة 8 سنوات.

وتضمن فريق بايدن للسياسة الخارجية أنتوني بلينكن وزيرا جديدا للخارجية، وأليخاندرو مايوركاس لوزارة الأمن الداخلي، وجاك سوليفان مستشارا للأمن القومي، وليندا توماس غرينفيلد سفيرة بالأمم المتحدة، وأفريل هاينز رئيسة للاستخبارات الوطنية، إضافة إلى وزير الخارجية السابق جون كيري مسؤولا عن ملف المناخ.

واعتبر بايدن أن الفريق الجديد "لديه خبرة وإنجازات لا مثيل لها، إلا أنها تعكس أيضا فكرة أننا لا نستطيع مواجهة هذه التحديات بالتفكير القديم والعادات التي لم تتغير".

باستثناء منصب مستشار الأمن القومي يتطلب تثبيت كل الوزراء والسفراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك قبل حسم السباق على مقعدي ولاية جورجيا المقرر في 5 يناير/كانون الثاني القادم.

وغرد ماركو روبيو السيناتور الجمهوري رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من ولاية فلوريدا معلقا على اختيارات بايدن "اختار بايدن فريقه للسياسة الخارجية من خريجي الجامعات المرموقة، ولديهم سير ذاتية قوية، وشاركوا في العديد من المؤتمرات، وسيكونون مؤدبين في مشاهدة تراجع أميركا، ليس لدي أي مصلحة في العودة إلى الحالة السابقة التي تركتنا نعتمد على الصين".

Biden’s cabinet picks went to Ivy League schools,have strong resumes,attend all the right conferences & will be polite & orderly caretakers of America’s decline

I support American greatness

And I have no interest in returning to the “normal” that left us dependent on China

— Marco Rubio (@marcorubio) November 24, 2020