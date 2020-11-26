تركيا: نتولى الجانب العسكري بالمطار الدولي بكابل ونرفض تولي الإماراتيين إدارته

طالب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الخميس الحكومة الأفغانية بإعادة النظر في اتفاق مع ائتلاف تجاري مقره دولة الإمارات، لتولي الخدمات الأرضية بمطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة كابول، لأسباب قانونية وتشغيلية.

وقال وزير الدفاع التركي "بما أننا مسؤولون عن تشغيل الجانب العسكري لمطار كابول، ونظرا لموقف الإمارات العدائي تجاه تركيا، فإننا نعتقد أن من الضروري مراجعة هذا القرار".

وأعرب الوزير عن "احترامه أفغانستان كدولة ذات سيادة"، ولكنه شدد على ضرورة مراجعة القرار "لأسباب قانونية وتشغيلية".

وكانت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية ذكرت أن الحكومة الأفغانية وقعت اليوم الخميس عقدا مع "كونسورتيوم" مقره الإمارات لتقديم الأمن وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة وخدمات المناولة الأرضية في المطارات الدولية في البلاد.

ولفتت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى وجود خلاف بين الإمارات وتركيا على خلفية العديد من القضايا الإقليمية، من بينها سوريا وليبيا.

ومنذ نهاية 2014، تتولى القوات التركية مسؤولية توفير الأمن وقيادة مطار "حامد كرزاي" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وتقوم القوات التركية بهذه المهمة ضمن مشاركتها في قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن بأفغانستان (إيساف).

يشار إلى أن المطار كان يُعرف في السابق بمطار كابل الدولي، قبل أن يطلق عليه اسم الرئيس السابق حامد كرزاي في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويبعد المطار 5 كيلومترات عن العاصمة كابل، وتقع بالقرب منه عدة قواعد عسكرية، ويعد مطارا مدنيا وعسكريا في الوقت ذاته.