بسبب تدابير كورونا.. مواقع التواصل الاجتماعي ميدان الدعاية الأبرز في الانتخابات البرلمانية الكويتية

الجزيرة نت-الكويت

فرضت أجواء جائحة كورونا نفسها بقوة على الانتخابات البرلمانية الكويتية المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فمع إقرار السلطات الصحية في البلاد حزمة من الإجراءات تضمنت إلغاء المقار الانتخابية للمرشحين ومنع التجمعات في الدواوين والعزائم والتي جرى العرف على أنها وسائل التواصل الأساسية مع الناخبين، انتقلت العملية برمتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دور البطولة في إيصال رسائل المرشحين إلى ناخبيهم والتعريف بالقضايا التي تحظى باهتمام كل مرشح.

ويتنافس في الانتخابات الحالية 395 مرشحا بينهم 33 سيدة، ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا يجري اختيارهم عبر الاقتراع السري المباشر بواقع 10 نواب عن كل دائرة من الدوائر الخمس.

وبحسب مراقبين، فإن الإعلام الرقمي بمنصاته المختلفة والتي تضم الخدمات الإخبارية والحسابات المؤثرة ونجوم مواقع التواصل، هو المستحوذ على الجانب الأغلب من إنفاق المرشحين خلال العملية الانتخابية مع تراجع كبير في الاعتماد على الإعلام التقليدي وفي مقدمته الصحف والقنوات التلفزيونية.

الإنفاق

وارتفع سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية بشكل كبير خلال السنة الجارية مع توفير نفقات كبيرة أخرى، أبرزها تكاليف تأجير الخيام المكيفة على مدار 40 يوما تقريبا وكذلك العزائم التي كانت تشمل تنظيم عشاء وغداء داخل المقار بشكل يومي ليتم توجيهها للبنود الأخرى.

وشهدت الانتخابات الراهنة منافسة كبيرة بين الشركات الإعلامية للفوز بعقود إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، وهو ما فرض وجود ما يعرف بـ"الباكيج" الدعائي والذي يشمل الكثير من الأمور، أبرزها إدارة حسابات المرشح على مواقع التواصل الاجتماعي وصياغة الرسائل الإعلامية الخاصة به وكذلك إبرام إعلانات مدفوعة الأجر في برامج اليوتيوب والإنستغرام وتويتر لنشرها عبر المنصات المختلفة فضلا عن إعلانات الشوارع بل وحتى تنظيم المقابلات مع القنوات حال رغبة المرشح.

وبحسب عاملين في إدارة الحملات تحدثت إليهم الجزيرة نت يمكن تقسيم الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الحالية للمرشحين "الباكيج الإعلاني" إلى 3 مستويات، الأدنى ويتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينار للمرشح، والمتوسط يتراوح بين 50 إلى 70 ألف دينار، ومستوى أعلى يبدأ من 100 ألف دينار ويصل إلى ما يزيد على 150 ألفا أحيانا.

وبات التركيز الأول للمرشحين على تصوير الفيديوهات القصيرة لنشرها على المنصات ويناقش أغلبهم خلالها القضايا الشعبية، وأبرزها مشاكل التعليم والصحة والإسكان وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك ما يتعلق بقضايا الإصلاح السياسي والنظام الانتخابي في البلاد.

وقد خلق هذا التركيز سوقا كبيرا لصُنّاع المحتوى، إذ تتراوح تكلفة الفيديو الواحد بين 500 إلى 12 ألف دينار كويتي (1600 إلى 40 ألف دولار أميركي) بحسب التقنيات المستخدمة في التصوير.

ويرى أستاذ الإعلام بجامعة الكويت جاسم القصير أن المرشحين في السابق لم يكن تركيزهم على الإعلام لذا كانت الحملات الإعلامية في خلفية المشهد دائما على عكس الانتخابات الحالية التي قفزت فيها تلك الحملات إلى صدارة المشهد، بعدما فقد المرشحون وسائلهم التقليدية للتواصل مع ناخبيهم.

ويضيف القصير للجزيرة نت أن رصد وسائل الدعاية عبر مواقع التواصل يكشف معاناة أغلب المرشحين في صياغة رسالة إعلامية مميزة إذ تتشابه أغلب الرسائل وتخلو من الطرح والشخصية المميزين، مشيرا إلى أن التركيز انصب على أمرين، هما استطلاعات الرأي التي يدفع من أجلها مبالغ مالية وكذلك اعتماد المرشحين على المقابلات مع برامج قد لا تذاع على الفضائيات بعدما اتجه عدد كبير من المذيعين لإنشاء منصات وبرامج خاصة بهم تعرض عبر اليوتيوب، وهو ما يعني أن جميع تلك المقابلات مدفوعة الأجر كذلك.

ويقدر خبير الانتخابات عبد الرزاق الشايجي متوسط تكاليف حملات المرشحين إجمالا بأنها تتراوح بحسب دراسات الشركات المتخصصة بين 8 إلى 10 ملايين دينار (10 إلى 30 مليون دولار)، يتوزع أغلبها على الدعاية التي تتركز على إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت الأخيرة هي الميدان الأوسع أمام المرشحين للتنافس فيه.

سلبيات

ويضيف الشايجي -في حديثه للجزيرة نت- أن التركيز على مواقع التواصل تسبب في كثير من السلبيات، أبرزها اعتماد عدد كبير من المرشحين والحملات التابعة لهم على شراء المتابعين والحسابات لإظهار تأثيرهم في الرأي العام.

ومن بين الظواهر السلبية للاعتماد على مواقع التواصل كذلك -بحسب الشايجي- انتشار استطلاعات الرأي غير الدقيقة أو الموجهة "التجارية" بالنظر إلى أن المشاركين فيها قد لا يكونون من أبناء الدائرة التي يتنافس فيها صاحب الاستطلاع بل قد لا يكون المشارك مواطنا كويتيا.

وأوضح أن ما يدلل على ذلك وجود سؤال ضمن أحد الاستطلاعات شارك في الإجابة عنه 560 ألف مغرد، وهو عدد يفوق إجمالي الناخبين البالغ عددهم -وفق الاحصاء السابق للإدارة العامة لشؤون الانتخابات- 483 ألف ناخب وناخبة!