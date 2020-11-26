بايدن يحذر من الانقسام.. ترامب يطالب أنصاره بقلب نتيجة الانتخابات ويصدر عفوا عن مستشاره السابق

واصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عملية تسلم السلطة، وحث الأميركيين مجددا على إنهاء موسم الشيطنة والانقسام، في حين طالب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات، وأصدر في الوقت ذاته عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين المدان بالكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وقال مستشارون للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء إنه سيكشف عن فريقه الاقتصادي والشخصيات التي ستشغل مناصب أساسية أخرى الأسبوع المقبل.

وأوضحت مديرة الاتصالات في فريق بايدن كيت بيدينغفيلد أن الرئيس المنتخب يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن الشخصيات التي اختارها لشغل مناصب أساسية في إدارته، ومن ضمنهم فريقه الاقتصادي، ومن المتوقع أن يضم هذا الفريق جانيت يلين وزيرة الخزانة.

وكان بايدن قدم سياسته الخارجية وفريقه للأمن القومي أمس الثلاثاء، في إطار خطوات انتقال رسمية صوب البيت الأبيض، بعد أن تغلب على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ووعد بايدن بأن يجعل من مكافحة الجائحة أولوية قصوى فور توليه المنصب في 20 يناير/كانون الثاني.

وأمس الثلاثاء قال بايدن إن فريقه تمكن من التنسيق مع إدارة ترامب بشأن الجائحة، وخطط لتوزيع اللقاحات وملفات الأمن القومي منذ أن حصل على الضوء الأخضر يوم الاثنين لعملية الانتقال الرسمية.

الشيطنة والانقسام

واليوم الأربعاء، حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من أن الأميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون بمناسبة عيد الشكر، حث بايدن على إنهاء "الموسم البائس من الانقسام والشيطنة".

وأضاف أن في الولايات المتحدة "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة.. وبعد ذلك نحن نحترم النتائج"، لافتا إلى أن "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن يسمحوا بشيء آخر".

قلب النتائج

أما المرشح الخاسر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فقد طالب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي كلمة عبر الهاتف، خاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.

وقال "إنها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع". وتابع "إنها لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون خدمة بالغة الأهمية".

وعلى تويتر، أعاد نشر رابط لخبر عن استطلاع رأي يظهر أن أغلبية الجمهوريين سيصوتون له إذا ترشح مجددا في 2024، وعلق بالقول "لكن 2020 أبعد ما يكون عن النهاية".

العفو عن فلين

في سياق متصل، أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي FBI)، في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب ترامب على تويتر "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائعا حقا".