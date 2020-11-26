البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|يمن

الحوثي يتعهد بمواصلة القتال ويوجه كلمة للسعوديين

الحوثي اتهم السعودية بالولاء لإسرائيل والعمل على تدمير اليمن (الجزيرة)
الحوثي اتهم السعودية بالولاء لإسرائيل والعمل على تدمير اليمن (الجزيرة)
26/11/2020

تعهدت جماعة الحوثي مساء الأربعاء بالصمود في المعارك ومواصلة قصف عمق المملكة العربية السعودية ما لم تقبل بـ "السلام المشرف" الذي يضمن رفع الحصار "ووقف العدوان" على اليمنيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي خلال تشييع جثامين عدد من قتلى الجماعة في صنعاء.

وتساءل الحوثي "أين أموال السعوديين، أبناء الشعب السعودي مدينون للبنوك". وأضاف "أما شعبنا فليس مدينا هذه هي خطة بن سلمان ورؤية 2030 كلما استمررتم بعدوانكم ستزداد خسائركم وشعبنا لن ينكسر، لا إسرائيل ولا غيرها سينصر السعودية".

وقال إن الشعب اليمني يقاتل بشجاعة رغم الحصار، "ولن تستطيعوا أن تصمدوا كما صمد شعبنا بدون رواتب".

وشدد على أن الشعب اليمني يعرف أن كل ما تقوله السعودية غير صحيح، "لذلك استمر في المواجهة".

وتعهد باستمرار القتال ضد السعودية وحلفائها، و"الحرب تحد وإبداع، ونحن سنكسر التحدي"، وقال "لن نلين في مواجهتكم ولا خيار لكم إلا السلام المشرف، وإلا فإن المعركة مستمرة حتى ننتصر".

وخاطب اليمنيين "يا شعب اليمن أنتم تقاتلون اليوم من اتضح ولاؤهم، من يرون الحفاظ على الكيان الغاصب أفضل من الحفاظ على الشعب اليمني، أي أنتم تقاتلون إسرائيل".

صاروخ قدس2

وقال الحوثي إنه بالأمس القريب وصل صاروخ قدس2 إلى العمق السعودي، مشددا على أنه صناعة يمنية 100%.

وأضاف "سمعنا الإدانات والصياح والعويل وذهبت السعودية لمجلس الأمن وتقول إننا قصفنا النفط العالمي".

واتهم "دول الحصار" بمنع الجرحى اليمنيين من السفر للعلاج، بينما "شعبنا لا يلين صامد ثابت هذا شعب الإيمان قصفونا واستهدفوا كل منشآتنا الحيوية وقصفوا مدارسنا ومطاراتنا ولم نسمع إدانة".

ويُشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي يقاتل في اليمن إلى جانب قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد جماعة الحوثي، التي تسطير على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

المصدر : الصحافة اليمنية

حول هذه القصة

الرياض تحدثت عن إحباط هجوم إرهابي واتهمت الحوثيين.. انفجار في ناقلة يونانية بميناء سعودي على البحر الأحمر

تعرّضت ناقلة نفط يونانية لانفجار في ميناء “الشقيق” السعودي على البحر الأحمر مما أسفر عن أضرار مادية. وبينما أفاد مصدر ملاحي بأن الانفجار نجم عن لغم بحري، أكدت الرياض أنه نتيجة تدمير زورق حوثي مفخخ.

المزيد من سياسي

قبيل مغادرة ترامب.. الحكومة الإسرائيلية تبدأ إجراءات إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية

المستوطنات الإسرائيلية تلتهم أراضي الضفة الغربية وتضع عراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية (رويترز)

تركيا: نتولى الجانب العسكري بالمطار الدولي بكابل ونرفض تولي الإماراتيين إدارته

وزير الدفاع التركي أثناء تفقد قوات بلاده التي تتولي تأمين المطار الدولي بكابل في 2018 (الأناضول)

محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.. أحكام بالسجن مدى الحياة على 27 متهما

مجموعة ممن اعتقلوا في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا (وكالات)

وفاة الصادق المهدي.. الحكومة السودانية تعلن الحداد العام 3 أيام

الصادق المهدي توفي في الإمارات متأثرا بكورونا (الجزيرة)
الأكثر قراءة

فنانون يفخرون برفض التطبيع وآخرون أعلنوا دعمهم

مواقف بعض الممثلين من التطبيع أثرت على حياتهم الفنية (وكالات)

تركيا تصفه بالسخيف وأذربيجان تستدعي سفير باريس.. مشروع فرنسي للاعتراف بقره باغ

احتفالات في أذربيجان باستعادة منطقة كالبجار في قره باغ من أرمينيا (وكالة الأناضول)

أوروبا في انتظارك.. 2021 عام المنح الدراسية المجانية للطلاب الدوليين

الحكومات الأوروبية فتحت باب الترشح للمنح الدراسية لعام 2021 للطلاب من جميع أنحاء العالم (مواقع التواصل)

عارضة الأزياء حليمة عدن: لن أساوم على حجابي ولو بملايين الدولارات

عارضة الأزياء العالمية حليمة عدن تعلن اعتزالها عالم الموضة (الجزيرة)