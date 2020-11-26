الحوثي يتعهد بمواصلة القتال ويوجه كلمة للسعوديين

تعهدت جماعة الحوثي مساء الأربعاء بالصمود في المعارك ومواصلة قصف عمق المملكة العربية السعودية ما لم تقبل بـ "السلام المشرف" الذي يضمن رفع الحصار "ووقف العدوان" على اليمنيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي خلال تشييع جثامين عدد من قتلى الجماعة في صنعاء.

وتساءل الحوثي "أين أموال السعوديين، أبناء الشعب السعودي مدينون للبنوك". وأضاف "أما شعبنا فليس مدينا هذه هي خطة بن سلمان ورؤية 2030 كلما استمررتم بعدوانكم ستزداد خسائركم وشعبنا لن ينكسر، لا إسرائيل ولا غيرها سينصر السعودية".

وقال إن الشعب اليمني يقاتل بشجاعة رغم الحصار، "ولن تستطيعوا أن تصمدوا كما صمد شعبنا بدون رواتب".

وشدد على أن الشعب اليمني يعرف أن كل ما تقوله السعودية غير صحيح، "لذلك استمر في المواجهة".

وتعهد باستمرار القتال ضد السعودية وحلفائها، و"الحرب تحد وإبداع، ونحن سنكسر التحدي"، وقال "لن نلين في مواجهتكم ولا خيار لكم إلا السلام المشرف، وإلا فإن المعركة مستمرة حتى ننتصر".

وخاطب اليمنيين "يا شعب اليمن أنتم تقاتلون اليوم من اتضح ولاؤهم، من يرون الحفاظ على الكيان الغاصب أفضل من الحفاظ على الشعب اليمني، أي أنتم تقاتلون إسرائيل".

صاروخ قدس2

وقال الحوثي إنه بالأمس القريب وصل صاروخ قدس2 إلى العمق السعودي، مشددا على أنه صناعة يمنية 100%.

وأضاف "سمعنا الإدانات والصياح والعويل وذهبت السعودية لمجلس الأمن وتقول إننا قصفنا النفط العالمي".

واتهم "دول الحصار" بمنع الجرحى اليمنيين من السفر للعلاج، بينما "شعبنا لا يلين صامد ثابت هذا شعب الإيمان قصفونا واستهدفوا كل منشآتنا الحيوية وقصفوا مدارسنا ومطاراتنا ولم نسمع إدانة".

ويُشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي يقاتل في اليمن إلى جانب قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد جماعة الحوثي، التي تسطير على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.