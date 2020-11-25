منها خطة عمل لحقوق الإنسان.. أردوغان يعد بإصلاحات قضائية واقتصادية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن حكومة حزب العدالة والتنمية ستطبّق إصلاحات للنظامين القضائي والاقتصادي بالتعاون مع حلفائها القوميين.

وقال أردوغان في كلمة أمام الكتلة البرلمانية للحزب "نسرع تنفيذ الإصلاحات القضائية، وسنعرض مجموعات من الإصلاحات الأخرى على البرلمان، ونضع اللمسات النهائية على خطة عمل حقوق الإنسان".

وأوضح أردوغان أن حكومته بدأت مرحلة اقتصادية جديدة، وستنفذ إصلاحات شاملة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف عقب مناقشة الموازنة في البرلمان.

وأضاف أن الحكومة ستوسع خطة عمل حقوق الإنسان، وتزيد مناخ الثقة الذي هو أساس الاقتصاد، وستقدّمهما للبرلمان في أقرب وقت ممكن.

وأشاد كذلك بتحالف حزب العدالة والتنمية في البرلمان مع حزب الحركة القومية، بعد يوم من رفض زعيم الحزب دولت بهجلي تكهنات الإعلام بشأن وجود خلافات مع حزب العدالة والتنمية حول حديث الحكومة عن الإصلاحات.

وقال أردوغان إن الزعيم السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دمرداش يدافع عن "الإرهاب"، وإن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأكراد".

جاء ذلك بعد أسبوع من دعوة مسؤول حكومي بارز للإفراج عنه. وسُجن دمرداش، وهو زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي، منذ أكثر من 4 سنوات باتهامات تتعلق باحتجاجات عنيفة على تصرفات الجيش أثناء هجوم على بلدة عين العرب (كوباني) السورية الكردية.

وكان بولنت أرينج، وهو نائب رئيس وزراء سابق، قد دعا لإطلاق سراح دمرداش الأسبوع الماضي، لكن أرينج قرر أمس الثلاثاء الاستقالة من المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة نتيجة للانتقادات التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.