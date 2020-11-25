ملفات تحدث عنها بومبيو.. قنبلة إيران ولقاء نتنياهو وبن سلمان ونقل السلطة لبايدن

في مقابلة مع فوكس نيوز، تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن نقل السلطة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والبرنامج النووي الإيراني، والتقارير التي تحدثت عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بومبيو إن فريقه شرع في تنفيذ قرار إدارة الخدمات العامة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث إلى أنتوني بلينكن مرشح الرئيس المنتخب بايدن لمنصب وزير الخارجية.

وقد بدأت في الولايات المتحدة الأربعاء عملية نقل السلطة للرئيس المنتخب، رغم أن الرئيس المنتهية ولا يته لم يقر بالهزيمة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بدأت اليوم التواصل مع فريق بايدن وأجرت محادثات معه، وقالت إن الرئيس المنتخب تلقى إحاطات بشأن القوات الأميركية في أفغانستان والعراق.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بما ينص عليه القانون بشأن انتقال السلطة، وقالت إنها ستقدم إحاطات لفريق بايدن بشأن أنشطة البنتاغون، وذلك بعدما تلقت إشعارا من إدارة الخدمات العامة بشأن بدء إجراءات نقل السلطة.

قنبلة إيران

وفي الشأن الإيراني، قال بومبيو إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختارت أن تجرد النظام الإيراني من المال الذي كانت الإدارة الأميركية السابقة تتيح له الحصول عليه.

وردا على سؤال حول التصريحات عن أن إيران باتت أقرب إلى امتلاك سلاح نووي، رد بومبيو بالقول إن ذلك كلام خطأ في الواقع.

اللقاء السري

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأميركي إنه اطلع على التقارير التي تحدثت عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه يترك لمحمد بن سلمان ونتنياهو القول عما إذا كان اللقاء قد عقد أم لا.

وعند سؤاله عما إذا كان اللقاء بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حصل، اكتفى بومبيو بالقول إنه التقى بن سلمان ولا يريد الدخول في التفاصيل.

وقد توقع بومبيو إبرام مزيد من اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك سيتم خلال شهر أو شهرين.