مقابل 3 إيرانيين.. طهران تفرج عن مواطنة بريطانية أسترالية سجنت بتهمة التجسس

قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران أفرجت عن كايلي مور غيلبرت، وهي مواطنة بريطانية أسترالية سُجنت في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه تم الإفراج عن السجينة مقابل الإفراج عن 3 مواطنين إيرانيين من طرف دولة أجنبية لم يسمها.

وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز"، أنه تمّ الإفراج عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين اثنين محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني، وأشار إلى أن الأخيرة هي مور غيلبرت.

مراسم وتكريم

ولم يقدّم الموقع تفاصيل إضافية عن عملية التبادل، لكنه نشر شريطا مصورا قصيرا يظهر استقبال رجلين مع مراسم تكريم من قبل من يرجّح أنهم مسؤولون إيرانيون، وبعض اللقطات لامرأة وضعت حجابا على رأسها، يرجح أنها مور غيلبرت، على متن حافلة صغيرة خضراء.

يذكر أن غيلبرت هي خريجة جامعة كامبريدج البريطانية، وأستاذة في العلوم الإسلامية بجامعة ملبورن الأسترالية.

وألقت السلطات الإيرانية القبض عليها عام 2018 أثناء زيارتها طهران بتهمة جمع معلومات أمنية واقتصادية ومعلومات عن جماعات المقاومة التي تدعمها إيران لصالح إسرائيل بحسب السلطة القضائية الإيرانية، وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانتها بالتجسس، وهي تهمة تنفيها.

وفي رسائل سرّبت من السجن ونشرتها وسائل إعلام إنجليزية في يناير/كانون الثاني الماضي، كتبت مور غيلبرت أنها أمضت 10 أشهر في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تراجع كبير في صحتها.