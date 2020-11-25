البث الحي
سياسة

مشاورات مغلقة بمجلس الأمن.. تواصل المعارك بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي وسط تبادل الاتهامات

24/11/2020

قال مراسل الجزيرة إن مجلس الأمن الدولي سيناقش الأوضاع في تيغراي الإثيوبي خلال مشاوراته المغلقة اليوم، وذلك بطلب من الدول الأوروبية في المجلس، بعد أن كانت الدول الأفريقية سحبت طلبها بهدف إتاحة مزيد من الوقت للجهود الإقليمية.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن كان من المقرر أن يعقد محادثات غير رسمية الثلاثاء بشأن إقليم تيغراي، لكنها تأجلت لمنح مبعوثي الاتحاد الأفريقي الوقت للتوجه إلى إثيوبيا.

آبي أحمد يرفض التفاوض مع جبهة تيغراي رغم موافقته على لقاء مبعوثي الاتحاد الأفريقي (الجزيرة)

وأيدت واشنطن جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع، بينما حذرت باريس ولندن من التمييز العرقي.

والولايات المتحدة، التي تعتبر إثيوبيا حليفا قويا في منطقة مضطربة، هي أحدث الدول التي دعت للسلام إلى جانب فرنسا وبريطانيا.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي لتحقيقه السلام مع إريتريا، إنه لن يتفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي رغم اعتزامه استقبال موفدين من الاتحاد الأفريقي.

اتهامات لتيغراي
في غضون ذلك، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (حكومية) جماعة من شباب إقليم تيغراي أمس الثلاثاء بارتكاب مذبحة سقط ضحيتها مئات المدنيين، في وقت أعلنت كل من القوات الحكومية وقوات الإقليم تحقيق مكاسب في حرب اندلعت في شمال البلاد منذ 3 أسابيع.

وقالت حكومة آبي أحمد إن من وصفتهم بجنود "العدو" يستسلمون بينما تتقدم القوات الاتحادية صوب عاصمة الإقليم، لكن سكان تيغراي ذكروا أنهم يقاومون وأنهم دمروا إحدى فرق الجيش البارزة.

ونشرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان نتائج تحقيق أجرته بشأن هجوم وقع في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في ماي كادرا جنوب غرب تيغراي، كانت منظمة العفو الدولية أول من أشار إليه.

وقالت اللجنة إن جماعة من الشباب تسمى سامري قتلت 600 على الأقل من مجموعتي أمهرة وولكيت العرقيتين اللتين تمثلان أقلية في البلدة.

وقال التقرير إن غير المنتمين لعرق التيغراي تعرضوا للضرب حتى الموت والطعن والحرق والخنق بالحبال، لكن بعض السكان وفروا الحماية لجيرانهم وأخفوهم في منازلهم. واتهمت اللجنة القوات المحلية بالتواطؤ مع مرتكبي المذبحة.

ولم يتسن بعد الاتصال بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للحصول على تعليق، لكن الجبهة نفت في السابق ضلوعها بأي شكل في المذبحة.

صور لقوات الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقال رويترز إنها لم تتمكن من التحقق من صحة ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي، كما أن الدخول إلى المنطقة يخضع لقيود صارمة.

ومنذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، لقي مئات الأشخاص حتفهم وفر أكثر من 41 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، فضلا عن الدمار الواسع النطاق الذي خلفه القتال.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن كثيرا من مقاتلي تيغراي استجابوا لمهلة تنتهي اليوم الأربعاء لإلقاء السلاح، قبل هجوم مزمع على العاصمة ميكيلي التي يسكنها نصف مليون نسمة.

صراع مأساوي
وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمرسة في القتال والتي تحكم الإقليم الذي يسكنه أكثر من 5 ملايين نسمة، إن قواتها تمنع القوات الحكومية من التقدم وتحقق انتصارات.

وقال غيتاشيو رضا المتحدث باسم قوات تيغراي إن الفرقة 21 ميكانيكية في قوات الحكومة تم تدميرها في هجوم على مقر الفرقة، وهو ما نفته بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء.

ورفض زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل رواية الحكومة التي تقول إن قواتها تحاصر ميكيلي على مسافة 50 كيلومترا، وقال لرويترز إن المهلة غطاء للقوات الحكومية لإعادة التجمع بعد الهزائم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حكومة إثيوبيا تؤكد استسلام أعداد كبيرة من جبهة تيغراي والمقاتلون يعلنون تدمير فرقة عسكرية مهمة

قالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيغراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدؤوا في الاستسلام، فيما قالت جبهة تحرير تيغراي إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة.

المزيد من سياسة

برلمان الصوت الواحد في مصر.. المعارض هيثم الحريري يخسر مقعده

هيثم الحريري في البرلمان وسط نواب من كتلة "25-30" (مواقع التواصل)

الشرطة استبعدت فرضية العمل الإرهابي.. سيارة تصطدم بمقر المستشارة الألمانية

قوات الأمن طوّقت المكان وأنزلت السائق من السيارة (الأناضول)

منها خطة عمل لحقوق الإنسان.. أردوغان يعد بإصلاحات قضائية واقتصادية

أردوغان قال إن بلاده تضع اللمسات النهائية على خطة عمل حقوق الإنسان (الأناضول)

مساع دولية حثيثة لحل نزاع تيغراي.. الحكومة تعلن استسلام مقاتلين وتحذر من التدخل الخارجي

قوات من الجيش الإثيوبي خلال عمليات عسكرية سابقة (رويترز)
الأكثر قراءة

بينها تركيا والجزائر وتونس.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة أغلبها مسلمة

جانب من مطار دبي الدولي (رويترز)

10 أطعمة يجب على الرجال الحرص على تناولها

هناك بعض الاختلافات الدقيقة بين الأنظمة الغذائية الصحية للرجال (مواقع التواصل)

حافظ للقرآن وخبير اقتصادي وتحدث عن السعودية ومصر وإسرائيل.. سفير تركيا بالدوحة: علاقاتنا بقطر ليست موجهة ضد أحد

حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار، وأكثر من 500 شركة تركية تعمل في قطر (الجزيرة)

استجابة كورونا لنصف جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد تشكل مفاجأة للعلماء