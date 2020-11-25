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سياسة|صين

هنأ بايدن بالفوز.. الرئيس الصيني يتمنى تفادي أي نزاع مع واشنطن

العلاقات الأميركية الصينية تشهد تدهورا غير مسبوق في المجالات التجارية والتكنولوجية (الجزيرة)
العلاقات الأميركية الصينية تشهد تدهورا غير مسبوق في المجالات التجارية والتكنولوجية (الجزيرة)
25/11/2020
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آخر تحديث
25/11/2020
(مكة المكرمة) 06:44 PM

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية، برسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تدهورا غير مسبوق.

وجاء في رسالة الرئيس الصيني أن على البلدين "تفادي أي نزاع أو مواجهة، والتمسك بالاحترام المتبادل بعقلية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين"، من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني، هنأ نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.

وبعد الإعلان عن فوز بايدن، أبدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية نبرة متفائلة بإمكانية إعادة العلاقات مع واشنطن إلى وضع يمكن التنبؤ فيه بمستقبلها بشكل أكبر.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" (Global Times) في إحدى افتتاحياتها، أن على بكين العمل على التواصل مع فريق بايدن بشكل شامل بقدر ما تستطيع.

وتصاعدت حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم خلال العام الماضي في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد التكنولوجي والعلاقات التجارية، وإثارة مخاوف من احتمال اندلاع حرب مالية بين البلدين.

كما تشهد العلاقات الأميركية الصينية تدهورا غير مسبوق بسبب ملفات أخرى، أبرزها قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ، والتوترات في بحر جنوب الصين، وقضية مسلمي الإيغور، بالإضافة إلى اتهامات واشنطن لبكين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا حول العالم.

المصدر : وكالات

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